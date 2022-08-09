「看好了，姐唱歌啦〜」《Street Woman Fighter》Honey J将於8月发行首张专辑！

因参与节目《Street Woman Fighter》而广受观众喜爱的超人气舞者Honey J终於要进军歌坛发片啦！除了让大家看见强而有力的精采舞姿外，她还要展现歌唱实力，不知道歌曲是否也是与她的舞台表演一样，有著活力与性感的魅力？

Honey J是去年播出的Mnet节目《Street Woman Fighter》冠军团队「Holly Bang」的队长，节目播出当时她以同时兼备女子帅气的领导能力以及可爱魅力，具有反转美的特质，受到广大观众们的喜爱，甚至她在节目中的一句话「看好了，这是姐姐们的战争。」也成为时下的流行语之一。



在舞蹈节目播出后，人气爆棚的Honey J还曾参与节目《不会伤害你xStreet Woman Fighter》、《奔跑的姐姐－魔女体力篮球部》、《突然的逆袭》等演出，当然也透过《Street Woman Fighter》演唱会与粉丝们见面。最近更以彩虹会员身份演出MBC招牌综艺节目《我独自生活》，不断圈粉人气还在上升中，朴宰范在今年3月新成立的娱乐公司MOA Vision也与Holly Bang团队共同合作，宣告一个全新的开始。



Honey J在Holly Bang以及至亲好友所属公司的代表朴宰范的协助之下，成功正式进行了音源发表，而这也是大家相当期待Honey J的首张专辑的原因之一。

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