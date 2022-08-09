[分集剧情]《黑话律师》收视创新高！李钟硕陷入被揭穿危机！润娥自称握有关键证据惹祸上身（EP4）

[有雷]《黑话律师》收视率不断攀升，到底谁才是真正的Big Mouse？成功吸引观众目光。李钟硕认真让自己看来像Big Mouse，但监狱外的杨庆元逼他讲出五大毒枭熟客来证明自己，李钟硕只好求救市长，没想到市长给的却是假客户名单，一切都是杨庆元设下的捕鼠局！李钟硕会上钩吗？

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《黑话律师》监狱内VVIP囚犯们与典狱长又再度发动攻击，派独眼龙以及变态杀人狂行刺朴昌浩（李钟硕饰），千钧一发之际竟是刺伤算命仙房长鲁朴，所有闹事人等都被关入禁闭室，但朴昌浩一行人却直接被放走，不久后独眼龙却在空无一物的禁闭室中上吊身亡，看起来是「被自杀」，也让其他闹事者非常恐慌。另外两位被释放后竟在食堂自行服毒身亡，让朴昌浩开始怀疑真正的Big Mouse也许就在他身边。



孔之勋（杨庆元饰）要求典狱长务必让朴昌浩安全活著，终於也来到狱中与他会面，更要求朴昌浩说出5大毒品熟客名单来证明自己，朴昌浩先以「绝不出卖客户」为由拒绝，但仍打电话向市长崔道河求救，请崔道河（金柱宪饰）提供其手上的Big Mouse毒品交易名单。而市长崔道河与孔之勋正在各自极力拉拢政坛大老势力，孔之勋更是势在必得，让崔道河决定泄露手上的名单给朴昌浩。



薇瑚（润娥饰）在九川医院也遭人陷害，幸好她警觉性高时常自保，但由於完全查不到所谓的论文下落，薇瑚只好刻意在公开场合中大喊自己握有已故徐教授的关键论文，连市长都前来关切。薇瑚刻意让自己陷入危险并遭人跟踪，发现竟是市长派身边的秘书来跟踪薇瑚，崔道河刻意将手上名单交给薇瑚，让她在会面时带给朴昌浩。



孔之勋相当得意的告诉崔道河，他手上的名单是孔之勋伪造的，如果狱中的朴昌浩所说出的是假名单上面的五人，那就表示市长崔道河暗中在帮助他成为Big Mouse，一切都是孔之勋设局，除了可以证明朴昌浩不是Big Mouse外，也可证明市长暗中在帮助朴昌浩。崔道河急忙连络朴昌浩却无法联系上他，眼看朴昌浩即将说出名单，是否就此被识破他根本不是Big Mouse？狱中正进行的赌局将由Big Mouse与VVIP犯人对决，谁能胜出？



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