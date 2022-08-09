Red Velvet Yeri被YouTuer公开指责「患上Jennie病」，本尊反击：靠诋毁他人赚钱，你真可怜

Red Velvet被YouTube博主吐槽得了「Jennie病」，本尊亲自回应。

Yeri作为Red Velvet的老幺，出道初期以可爱清丽的形象圈粉，随著出道年份的增长，造型和风格也多变起来。 到了2019年，Yeri开通了个人IG之后，经常在上面分享自己的私照，从那时开始就有网友不断质疑她在模仿BLACKPINK成员Jennie的风格，从发型、服饰到拍照POSE，方方面面都很类似，一度被DISS患上了「Jennie病」。 对於网路上的指责和吐槽，Yeri似乎从来没有放在心上过，依旧经常分享美照。



但这一次，Yeri却反击这一说法，原因就是公开DISS她的是在爱豆以及爱豆粉之间「臭名远播」的YouTube「脱饭收容所」博主。 该博主於日前公开了一则名为「得了JENNIE病，貌似放弃做爱豆的Yeri的近况」的影片，字里行间都在说Yeri一直在模仿Jennie。





相关影片公开后，Yeri就在Bubble（泡泡）上留言反击「脱饭收容所」，称：「我就是做我想要做的。 你其实有点可怜，靠这样贬低别人赚钱，我们就过好自己的人生吧，幸福地生活吧！」



「脱饭收容所」一直以来都靠散播爱豆的谣言赚取热度，防弹少年团、IVE张员瑛、aespa WINTER等人都曾被他造谣过。 防弹少年团成员V还於去年12月20日在Weverse上直接提及了「脱饭收容所」，并表示要起诉。

其实，Yeri和Jennie私下关系很不错，Yeri还去过Jennie的家，对方还给她拍了照片！



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