[分集劇情]《黑話律師》收視創新高！李鍾碩陷入被揭穿危機！潤娥自稱握有關鍵證據惹禍上身（EP4）

[有雷]《黑話律師》收視率不斷攀升，到底誰才是真正的Big Mouse？成功吸引觀眾目光。李鍾碩認真讓自己看來像Big Mouse，但監獄外的楊慶元逼他講出五大毒梟熟客來證明自己，李鐘碩只好求救市長，沒想到市長給的卻是假客戶名單，一切都是楊慶元設下的捕鼠局！李鐘碩會上鉤嗎？

以下為防雷線



《黑話律師》監獄內VVIP囚犯們與典獄長又再度發動攻擊，派獨眼龍以及變態殺人狂行刺朴昌浩（李鍾碩飾），千鈞一髮之際竟是刺傷算命仙房長魯朴，所有鬧事人等都被關入禁閉室，但朴昌浩一行人卻直接被放走，不久後獨眼龍卻在空無一物的禁閉室中上吊身亡，看起來是「被自殺」，也讓其他鬧事者非常恐慌。另外兩位被釋放後竟在食堂自行服毒身亡，讓朴昌浩開始懷疑真正的Big Mouse也許就在他身邊。



孔之勳（楊慶元飾）要求典獄長務必讓朴昌浩安全活著，終於也來到獄中與他會面，更要求朴昌浩說出5大毒品熟客名單來證明自己，朴昌浩先以「絕不出賣客戶」為由拒絕，但仍打電話向市長崔道河求救，請崔道河（金柱憲飾）提供其手上的Big Mouse毒品交易名單。而市長崔道河與孔之勳正在各自極力拉攏政壇大老勢力，孔之勳更是勢在必得，讓崔道河決定洩露手上的名單給朴昌浩。



薇瑚（潤娥飾）在九川醫院也遭人陷害，幸好她警覺性高時常自保，但由於完全查不到所謂的論文下落，薇瑚只好刻意在公開場合中大喊自己握有已故徐教授的關鍵論文，連市長都前來關切。薇瑚刻意讓自己陷入危險並遭人跟蹤，發現竟是市長派身邊的秘書來跟蹤薇瑚，崔道河刻意將手上名單交給薇瑚，讓她在會面時帶給朴昌浩。



孔之勳相當得意的告訴崔道河，他手上的名單是孔之勳偽造的，如果獄中的朴昌浩所說出的是假名單上面的五人，那就表示市長崔道河暗中在幫助他成為Big Mouse，一切都是孔之勳設局，除了可以證明朴昌浩不是Big Mouse外，也可證明市長暗中在幫助朴昌浩。崔道河急忙連絡朴昌浩卻無法聯繫上他，眼看朴昌浩即將說出名單，是否就此被識破他根本不是Big Mouse？獄中正進行的賭局將由Big Mouse與VVIP犯人對決，誰能勝出？



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞