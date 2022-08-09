棒球队女组长VS明星球手：朴恩斌看到姜泰伍试球的话，表情应该是这个样子！（feat.《Stove Leauge》）

求朴恩斌和姜泰伍再次合作，人设就是棒球队女经理和人气棒球选手吧！！

《非常律师禹英禑》里的「鲸鱼CP」禹英禑（朴恩斌 饰）和李浚浩（姜泰伍 饰）甜度爆表，极度拉扯之后双方用KISS确认了心意，看得广大观众们乐得合不拢嘴，直呼「年度最佳CP一定有他们」！



日前，姜泰伍来到京畿道某棒球场，担任了职业棒球比赛的开球嘉宾，还获赠一件印著自己名字的棒球衣，穿上之后很有职业球手的风范，让人一下子联想到了青春热血的棒球电视剧，里面的男主角应该就是姜泰伍这个样子吧。





说来也巧，朴恩斌可是演过棒球队职业经理人角色的，在电视剧《Stove League》中她就饰演了Dream队的管理组组长李世荣，为队伍的重建、后期的运营鞠躬尽瘁。 朴恩斌大展拥有少女心的大胆魅力，尤其是那句「你越界了！」成为她的代名词。



故事这不就来了吗？ 因为棒球这一媒介，韩网上疯传这张合成照片，当热血棒球队管理组长遇到心仪的选手之后的模样！李世荣趴在网外看得痴迷，内心肯定在盘算著用什么样的条件把对方挖到Dream队里来。 而见惯了迷妹迷弟的姜泰伍依旧心无旁骛地认真训练，殊不知他和李世荣的罗曼史即将展开！



박은빈 강태오 야구 합짤 분위기 미쳤는데

스카웃 하려는 드림즈 운영팀장 이세영이랑 야구선수 이준호 같잖아 pic.twitter.com/l1eR2ULVlP — 바다 (@woo_yeongu) August 7, 2022

有没有编剧和导演有兴趣考虑一下这个题材呢？

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