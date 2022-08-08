金钟国很满意周元身材表情超幸福～周元被练到喊「主啊」，坦言：「还没到哥那种走火入魔的程度」XD

网友说金钟国就算戴口罩，也可以看到笑容裂到耳朵了XDD 话说大家看《救命卡特》了吗，周元动作戏真的帅好几波～

「金肌肉」金钟国的YouTube频道「Gym钟国」最新一集嘉宾为周元，周元来此不仅是宣传主演的Netflix新电影《救命卡特》，也认认真真的健身，肌肉只漂亮让金钟国赞不绝口。

金钟国找来一名健身冠军一起锻炼周元，替他调整一些健身姿势切磋切磋。整个过程中，金钟国不断称赞周元的肌肉线条，「哇」、「真不错」、「看看这线条」、「肌肉真的太棒了」……整场训练下来，金钟国的笑容似乎也没停过，兴致一高便更认真健身，让周元数度苦笑(?)，还喊出：「主啊！」



结束健身后，周元形容健身对自己就是疗愈，金钟国听了相当开心：「这位现在也有点走火入魔了。」但周元坦言没有像金钟国那样一直喊「哇」、「好有趣」，对健身器材也不会感到悸动：「我还没到那种程度……」



周元表示自己大概练了9年，是因为发觉健美的哥哥们相当帅气，从而对健身有了憧憬，这些话让金钟国再度涌起希望(?)：「还是有走火入魔的潜力的。」解释自己很难得在演艺圈里面见到一样热衷健身的人，更提到很喜欢周元的名作《Good Doctor》（好医生）、当时也替《Good Doctor》唱了OST。最后，两人约好要再一起健身。



网友看完此影片留言：「钟国哥看起来很幸福，语速比平常快1.3倍，声音也比较大ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」「钟国状态真的很嗨」「第一次看到钟国教艺人运动那么开朗地笑，就算戴了口罩，嘴巴也快裂到耳朵了」「钟国兴致很高，看起来很幸福真是太好了」

▼完整影片



▼也听听金钟国所说的OST吧！这首歌在2013《Good Doctor》当年播出时很热门！



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