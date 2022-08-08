《苏里南》9月9日Netflix重磅开播！6集制作费高达350亿，河正宇&黄晸珉&柳演锡&朴海秀+张震，想都不敢想的钻石阵容配置

河正宇、黄晸珉、朴海秀、柳演锡和张震，哪位不是响当当的影视剧圈超一线，竟然集结在这部Netflix新剧里了。

Netflix下半年即将开播的《苏里南》是导演尹钟彬执导的首部系列作品，他非常擅长融合韩国式黑帮文化+谍战戏，本次的新作基於真实故事创作，讲述韩国人毒枭掌控了南美国家苏里南，韩国国情院为了检举这名毒枭而展开秘密作战，一名民间企业家出於无奈协助秘密作战而踏上生死攸关的旅途。 该剧不仅演员阵容强大，短短6集的剧情，据悉制作费更是超过了350亿（韩币）。



日前，《苏里南》公开了官方海报，郁郁葱葱的棕榈树和湛蓝的天空大展南美的异域风情，海报中间是一架飞机，一位疑似是大佬的人正张开双臂迎接两位刚下飞机的客人。 而海报前方则是手里握著武器的小弟，画风虽是浪漫的蓝天白云，但整体却充斥著欲望和金钱的味道，越美好的事物背后越隐藏著黑暗和肮脏。



河正宇饰演赌上性命参与国情院谍战的民间人士姜仁久; 有著苏里南「隐皇」、绝代巨骗、毒品教父等多重名号的全耀焕的扮演者是黄晸珉; 还有朴海秀、赵宇镇、柳演锡分别扮演的国情院特工崔昌浩、全耀焕的左膀右臂卞基泰以及全耀焕的律师朴大卫，以及苏里南里的中国黑帮大佬陈真（张震 饰），大牌云集，将展开一场罕见的演技大对决。

《苏里南》将在9月9日在Netflix正式上线。 相信这样的大手笔制作在上线后，会成为一大爆款，不然还真对不起这阵容配置了。

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