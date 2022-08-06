「英禑爸」是专业看女儿接吻吗？ 《三流之路》《哲仁王后》里撞见男女主亲热的都是他

细想全培秀在不少剧里演过女主爸爸，意外目睹女儿BOBO也只是刚好顺便啦XD

ENA热播剧《非常律师禹英禑》在做了足足10集的铺垫之后，本周男女主角终於开始认真发展LoveLine，让观众大呼甜爆。



第11集浚浩送英禑回家时在大门口吻别，出门丢垃圾的英禑爸刚好撞见这一幕，瞬间惊得定格在原地。 女儿从小到大都不愿与自己牵手，如今却跟别的男人又亲又抱，老父亲心里不知作何感受呢XD



其实「英禑爸」不是第一次在剧中目睹女儿亲热镜头。 作为近年来颇为活跃的绿叶演员，全培秀在不少电视剧中都有重要角色，例如在《The King：永远的君主》《僵尸校园》饰演金高银和朴持厚的父亲。 而在《三流之路》和《哲仁王后》中，全培秀也都曾十分巧合地撞见女儿的亲热画面XD

2017年的KBS青春励志剧《三流之路》里，全培秀饰演崔爱罗（金智媛 饰）爸爸崔千甲，对爱罗宠爱有加，甚至把女儿的出生年月日和名字刺青在右肩。 就是这样的硬核爸爸，某天早上打开门却看到女儿和高东万（朴叙俊 饰）衣衫不整地睡在同一张床，血压顿时飈上来，不教训一顿「偷女儿贼」是绝对不行了！



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2020年的tvN古装喜剧《哲仁王后》里，全培秀饰演女主角金昭容（申惠善 饰）的父亲金汶根，对女儿极尽疼爱、堪称「女儿傻瓜」。 又是这样的父亲，在一个深夜毫无准备地撞见昭容跟哲宗（金正贤 饰）深情激吻，宝贝女儿还霸气地把哲宗按在墙上，令老父亲一阵惊恐之余，只好尴尬又无奈地推著金炳仁（罗人友 饰）速速离开XD



其实今年初另一部剧《气象厅的人们》里也有全培秀，演的是男主角李时雨（宋江 饰）的爸爸，同样也有在汽车旅馆撞见男女主角深夜对谈、发现儿子恋情的戏份：



网友打趣说：「英禑爸是专业看人BOBO吗？」 、「伟大爱情见证者」、「前排追剧达人」、「编剧没让他看到青山和温召BOBO，是不是担心他把青山一枪打死呢XD」



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