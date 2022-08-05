朴娜勑拍摄广告过程中十字韧带受伤！下周动手术仍继续参与《我独自生活》录影

总是带给大家欢乐的谐星主持人朴娜勑，稍早传出在拍摄广告时，不慎造成十字韧带破裂，而必须进行手术。不过她也避免手上满满的录影行程被耽误，仍坚持部份节目的演出，相当敬业。她更赶紧更新IG让大家别为她担心喔!

朴娜勑可说是全能型的艺人，不仅在综艺节目领域相当活跃，固定演出的节目的类型也超级多元，不管是观察型真人秀、谘询谈话节目、美食节目、音乐综艺节目等横跨超多领域，也深受观众们的喜爱，稍早传出她因拍摄广告而受伤的消息，也令观众们相当关心她的伤势。

朴娜勑所属公司也正式发出声明表示，在拍摄中因意外事故而造成朴娜勑十字韧带破裂，而必须进行手术。目前她手上的节目录影行程都在尽可能的协调当中，也必须将朴娜勑的健康作为第一考量，能给她有好好复原身体的时间，所属公司会尽全力协助，让相关人员与粉丝们担心了，相当抱歉。



朴娜勑即使受伤仍相当敬业，虽然必须进行十字韧带手术，但是在手术之前，她仍然会继续参加本周以及下周的MBC综艺节目《我独自生活》的录影行程，下周所进行的tvN《排队食堂》以及《惊人的星期六》，则是在与制作部门协调后决定暂时不参加本次的录影。

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