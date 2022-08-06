《阿斯达年代记》、《我的大叔》金元锡导演&《山茶花开时》、《三流之路》林尚春编剧将推新作《人生》，韩国网友疯狂敲碗IU出演！

新剧《人生》用朦胧的四个季节刻画可爱的少女、少年的一生，而韩国网友已经迫不及待地帮编导选角了！（笑）









昨日（5日），有消息指出，《阿斯达年代记》、《我的大叔》金元锡导演，和《山茶花开时》、《三流之路》林尚春编剧将推新作《人生》，强强组合引发关注。该部作品用朦胧的四个季节刻画可爱的少女、少年的一生，最快明年（2023年）下半年首播。

说到「四季」刻划人生，目前有《那年，我们的夏天》演员们从高中生演到出社会后，还有《花样年华－生如夏花》青年和中年分开选角。小编很期待第三种可能出现呢！来看看韩国网友们心目中的选角吧～

近期以电影《婴儿转运站》前进坎城影展的IU，其实自从2019年拍摄完《德鲁纳酒店》后，就没有再拍摄电视剧。许多韩国网友希望曾与导演合作过《我的大叔》的她，能够赶快出现在小萤幕上！

今年以《我的出走日记》大放异彩的金智媛，分别与导演、编剧合作过《阿斯达年代记》、《三流之路》。上部作品说实话有点压抑，所以不少人希望可以在下部作品看到金智媛谈场甜甜的恋爱。

这两个月以《非常律师禹英禑》成为当红炸子鸡的朴恩斌，也被许多韩国网友点名。朴恩斌积极挑战多样角色，对於人物刻划很有自己的见解，未来动向备受关注。

於今年退伍的朴宝剑，在入伍前拍摄《青春纪录》，目前则尚未以电视剧回归小萤幕。说到「少年感」，不少人想到的第一人选就是他，更希望能看到IU与朴宝剑这个组合。

去年拍摄完《某一天》后，目前还没有新作品的金秀贤，也成为网友们敲碗的人选。若是能看到朴恩斌和金秀贤这个新鲜组合，大概又会在韩剧史上留下辉煌的一页了。

2020年以《梨泰院Class》再创事业巅峰的朴叙俊，之后得到美国漫威的青睐，拍摄《惊奇队长2》，目前则在拍摄Netflix原创剧《京城生物》。朴叙俊通过编剧的《三流之路》与金智媛展现超棒的CP感，未来能否二搭也备受期待。

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