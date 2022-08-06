「英禑爸」是專業看女兒接吻嗎？ 《三流之路》《哲仁王后》裡撞見男女主親熱的都是他

細想全培秀在不少劇裡演過女主爸爸，意外目睹女兒BOBO也只是剛好順便啦XD

ENA熱播劇《非常律師禹英禑》在做了足足10集的鋪墊之後，本週男女主角終於開始認真發展LoveLine，讓觀眾大呼甜爆。



第11集濬浩送英禑回家時在大門口吻別，出門丟垃圾的英禑爸剛好撞見這一幕，瞬間驚得定格在原地。 女兒從小到大都不願與自己牽手，如今卻跟別的男人又親又抱，老父親心裡不知作何感受呢XD



其實「英禑爸」不是第一次在劇中目睹女兒親熱鏡頭。 作為近年來頗為活躍的綠葉演員，全培秀在不少電視劇中都有重要角色，例如在《The King：永遠的君主》《殭屍校園》飾演金高銀和朴持厚的父親。 而在《三流之路》和《哲仁王后》中，全培秀也都曾十分巧合地撞見女兒的親熱畫面XD

2017年的KBS青春勵志劇《三流之路》裡，全培秀飾演崔愛羅（金智媛 飾）爸爸崔千甲，對愛羅寵愛有加，甚至把女兒的出生年月日和名字刺青在右肩。 就是這樣的硬核爸爸，某天早上打開門卻看到女兒和高東萬（朴敘俊 飾）衣衫不整地睡在同一張床，血壓頓時飈上來，不教訓一頓「偷女兒賊」是絕對不行了！



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2020年的tvN古裝喜劇《哲仁王后》裡，全培秀飾演女主角金昭容（申惠善 飾）的父親金汶根，對女兒極盡疼愛、堪稱「女兒傻瓜」。 又是這樣的父親，在一個深夜毫無準備地撞見昭容跟哲宗（金正賢 飾）深情激吻，寶貝女兒還霸氣地把哲宗按在墻上，令老父親一陣驚恐之餘，只好尷尬又無奈地推著金炳仁（羅人友 飾）速速離開XD



其實今年初另一部劇《氣象廳的人們》裡也有全培秀，演的是男主角李時雨（宋江 飾）的爸爸，同樣也有在汽車旅館撞見男女主角深夜對談、發現兒子戀情的戲份：



網友打趣說：「英禑爸是專業看人BOBO嗎？」 、「偉大愛情見證者」、「前排追劇達人」、「編劇沒讓他看到青山和溫召BOBO，是不是擔心他把青山一槍打死呢XD」



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