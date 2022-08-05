「权民祖」安普贤首登场！《猎钻缉凶》未解案件不止一个，河宇信&宋秀玄因不同理由为真相抢时间（EP.4）

安普贤出现很开心，但看到权管家就!@#%^&

惊悚悬疑剧《猎钻缉凶》昨晚（4日）播出了第4集，曾演《柔美的细胞小将》、《军检察官多伯曼》的安普贤，特别演出的角色「权民祖」首度登场。

从官方先前的人物介绍可知，安普贤饰演的权民祖是权会长（李璟荣 饰）的二儿子，亦是殷惠秀（徐智慧 饰）逝去的爱人。权民祖因直升机事故身亡，殷惠秀才改嫁权家大儿子权贤祖（徐贤宇 饰）完成政治联姻。



第4集权民祖因权会长的记忆首度在观众面前现身，权会长原先属意将海松集团传承给他，但他却以「海松是由血建立起来的」拒绝，后来便意外身亡。河宇信闻及权管家（黄汀旼 饰）是怕他把「直升机案件」写进小说里才如此提防，随即察觉权民祖的死不是意外。



崔总管（许城泰 饰）和河宇信在此集之前维持著相互威胁不过会互换情报的微妙关系，此集崔总管改变心意，认为特殊本部可以利用22年前案子为契机将海松一网打尽，帮助了河宇信藉由火灾警报找寻阿达玛斯。

三分钟「寻宝时间」过程极紧张，河宇信原先没能在权会长办公室找到阿达玛斯作罢，却因权管家的谎言返回办公室找听不见的秘书尹真（李诗媛 饰）……差点窒息之际，河宇信躺在地毯上望著天花板吐出三个字：「找到了。」



另外，此集还揭晓了两件事，一是殷惠秀的纸条原先是给王牌检察官宋秀玄的，只是凑巧来到了双胞胎弟弟河宇信手里，河宇信也刚好听见了母亲的遗言、刚好被邀请到海松，才展开寻宝冒险。二是李昌雨就是宋秀玄与河宇信的亲生父亲无误，不过听见遗言的河宇信隐瞒了宋秀玄。



本剧最巧合的就是，宋秀玄与河宇信在彼此不知情的状况下，各自以不同的理由和时间赛跑、展开真相追踪。宋秀玄要在李昌雨被执行死刑前查明真相，更因为真正的目击者金瑞熙（李秀敬 饰）家中发生的变故而无法置之身外；河宇信则是知情真凶是权会长、知道真正的追溯期剩下18天而奋力一搏。河宇信在此集从殷惠秀口中得知了权会长支持的总统候选人将推行死刑，他更要抓紧时间。



下集预告多了一个人物，特殊本部长（崔德文 饰）说的「特殊部姜赫弼」。海松之外不仅特殊部、A组行动中，金瑞熙也想做些什么；海松内部东临（申炫承 饰）找上殷惠秀帮忙，而河宇信订好日期偷出阿达玛斯。此外，秘书尹真与权贤祖似乎有不正常的关系。



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