连《非常律师禹英禑》还是没逃过它的植入XD 韩国最火爆美妆Item！

这个美妆ITEM有多火？ 很多热播人气韩剧里都有它的植入广告。

最近《非常律师禹英禑》正在热播，眼尖的观众们又发现了它的身影，崔秀妍（河允景 饰）掏出一个圆筒状的化妆品补妆，涂了额头、脸、脖子和嘴唇，镜头拍了近景并长达20秒！什么化妆品这么高级？



既能涂脸还能当唇膏，引起了观众们的好奇心，原来是KAHI的小粉棒，主打补水、保湿。 要说这个东西可算是韩剧里的常驻嘉宾，不少电视剧里都有出现。

KAHI品牌从2019年在韩国上市以来，持续火爆，更是多次出现电视购物中断货的盛况，截止到目前，小粉棒销售量已突破1000万支，还特意请来了清纯系女演员金高银当代言人，为品牌打响了知名度。



其实早在之前的《The King：永远的君主》中，金高银也有用过小粉棒啦。



《绅士和小姐》第12集，车华妍就在林艺真面前用小粉棒补水，顺势介绍起了功效，这波广告插入得好不尴尬，哈哈哈哈。



《黑色太阳》、《模范计程车》、《Oh！珠仁君》里也都出现过小粉棒，深受女主们的喜欢。



经过这么多热播剧的宣传，确实起到了很有效的营销作用，不少消费者直呼：很想尝试！

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