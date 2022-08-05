朴恩斌不是第一次走「德寿宫石墙路」！前有《你喜欢布拉姆斯吗？》、后有《非常律师禹英禑》

朴恩斌主演的这两部作品都大推！



还记得在《非常律师禹英禑》第10集中，英禑（朴恩斌 饰）和浚浩（姜泰伍 饰）一起走过的「德寿宫石墙路」吗？英禑问浚浩：「有没有听过情侣一起走这条路就会分手的传闻？」英禑侃侃而谈：「以前的大法院和首尔家事法院都位於德寿宫石墙路北侧，办理离婚的人都得走过。」

浚浩听完，很慌张地问：「那我们不应该停下脚步吗？」英禑觉得浚浩的反应很有趣：「你相信这些传闻吗？那根本没有科学根据！而且首尔家事法院在1995年迁到瑞草洞，2012年又跟首尔行政法院迁到良才洞…」（然后就被浚浩的朋友打断了）



这不是「英禑」第一次走「德寿宫石墙路」哦！朴恩斌於2020年和金旻载合作SBS电视剧《你喜欢布拉姆斯吗？》中，两人时常经过这条路。



在幕后花絮中，朴恩斌同样向金旻载提问：「你知道德寿宫石墙路的传闻吗？」（历史总是惊人的相似！）金旻载回答：「一起走这条路就会分手…」朴恩斌原本想告诉金旻载四个原因，但这次不是被朋友打断，是被工作人员打断！（笑）不过，现在通过「英禑」的解说，我们就知道其中一个原因啦～

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