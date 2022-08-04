【剧透】《非常律师禹英禑》EP.11禹英禑巧计破局维护糟糠之妻利益，「鲸鱼CP」又撒糖了XD

《非常律师禹英禑》第11集「鲸鱼CP」的糖来得太突然，又又又亲上了。

《非常律师禹英禑》精彩继续，继上集禹英禑（朴恩斌 饰）和李浚浩（姜泰伍 饰）互相确认心意，双方都大胆靠近对方，甜蜜Kiss之后，第11集里两人又撒糖了，看得观众们嘴角不自觉上扬。 这一集故事围绕著规则与违规、不正、谎言展开。



委托人申逸秀（许栋元 饰）背著妻子来到了汪洋律所，委屈地说出了自己的故事。 他和另外2人在赌场凑钱合买乐透，约定中奖后平分奖金，哪知对方却在中了一等奖之后断联消失了。 申逸秀应该分得其中的三分之一，共计14亿（韩币，下同），一想到与14亿失之交臂，申逸秀就满心愤懑。 郑明锡（姜其永 饰）认为证据不足，且是在赌场发生的事情，约定很可能毫无效力可言，而申逸秀决定做假证，不过被禹英禑阻止了。



汪洋需要找到证人，禹英禑跟著申逸秀一起来到了赌场，幸好前去跑腿买乐透的「烟灰缸」记得当天的事情，并愿意当证人。 但开庭当日，「烟灰缸」因担心自己非法滞留的身份暴露而未现身。 被告方自始至终都主张双方只是拿乐透开了个玩笑，从未有过平分的念头。 禹英禑听到朴圣南（郑强希 饰）打算花钱找人做假证时，再次严厉警告。 第二次开庭时，崔多慧（徐慧媛 饰）作为新证人出庭，她表示确实听「烟灰缸」说过三人中若有一人中奖就会平分奖金的事情，然而被告却表示申逸秀和崔多慧之间存在著不正当关系，是在做伪证。



虽然法庭最终判决三人需平分奖金，但已经胜诉的禹英禑却心情复杂，因为她目睹法庭上申逸秀向崔多慧做了手势。 不久之后，申逸秀再次找到禹英禑，谘询离婚的话奖金是否也要被分割，让禹英禑的疑心更重了，担心申逸秀的妻子会「被离婚」。 但作为律师，禹英禑需要替委托人保密，事情似乎毫无转圜余地。 禹英禑和李浚赫前去拜访申逸秀的妻子成恩知（朴智妍 饰），正巧目睹了夫妻吵架，申逸秀带著崔多慧离开的场景。 而成恩知因为老公突然变心和暴力伤心不已，将一切看在眼里的禹英禑内心做出了决断，机智地通过婉转的方法向成恩知转达了申逸秀想要离婚独吞乐透奖金的事情。

因汪洋曾是申逸秀的代理律师，无法直接替成恩知打官司，但却精准找到了原则和违规之间的可操作空间。 原以为事情会到此结束，却没想到申逸秀突然遭遇事故，因为金钱的欲望付出了无法挽回的代价。 成恩知和孩子们继承了11亿奖金，外加3亿死亡保险金，刚巧还是14亿。

另一边，正式开始交往的「鲸鱼CP」将甜蜜氛围拉满，禹英禑满心满脑全是李浚浩，还说：「李浚浩就不是鲸鱼，却像鲸鱼一样在我的脑子里跳来跳去，作为人，第一次产生了总是想要见他的想法，真的好奇怪。 」直白、纯真的告白如同禹英禑本人一样。



此外，根据尼尔森收视率调查显示，《非常律师禹英禑》第11集全国收视率未14.2%，瞬间最高收视率达16.9%。

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