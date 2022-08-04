韩韶禧拍摄《京城生物》途中因高难度打戏面部受伤！经纪公司回应：已送医，正在休息

女演员韩韶禧拍摄期间面部受伤。

据韩媒《스포츠조선》（朝鲜体育报）独家报导称，韩韶禧日前正在拍摄电视剧《京城生物》中，有一场戏为高难度打戏，亲自上阵的她不小心面部受伤，已被紧急送医。 据悉，韩韶禧受伤的部位为眼周，很有可能需要手术。不过，经纪公司回应称：「已经送去了（片场）附近的医院，做了治疗和紧急处置，现正在休息中。很幸运只是轻微伤，观察一段时间之后就会重返片场。」



《京城生物》由韩韶禧和朴叙俊、魏嘏隽携手主演，是一部生物惊悚片，背景设定在时代最为黑暗的1945年春天，两个把生存视为全部的年轻人与诞生於贪欲的怪物进行对抗，在生与死的边界展开激战，给观众带来激烈的宣泄感以及对人类尊严和本质的思考。



朴叙俊饰演北村最「火爆」的资产家兼京城第一情报通「张太尚」一角；韩韶禧饰演的「 尹彩玉」是传闻中的寻人专家，从小就跟随父亲来回满洲和上海，为了寻找於十年前失踪的母亲的下落而来到京城。 比起正义，只相信眼前现实的张太尚与过著完全不同生活的尹彩玉相遇之后，开始正视一直努力回避的、深埋内心的东西，思考「活著像个真正的人一样生活」而改变。



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