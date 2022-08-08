BLACKPINK宣布8月19日回归发新歌！庆出道6周年，成员PO旧照深情告白：「没你们活不下去」

YG今日宣布BLACKPINK将於8月19日回归，带来先公开曲《Pink Venom》的MV及音源，为「BORN PINK」project拉开序幕。

《Pink Venom》歌名是「粉色」和「毒液」的结合，代表BLACKPINK美丽但不可轻易接近的独特气场。



月初公开的预告片里也曾出现海报中的毒牙，并透露将在8月释出先公开单曲、9月发行正式专辑、10月开始举办世界巡回演唱会。 YG表示此次为BLACKPINK回归拍摄了2支MV，投入了史上最高制作费，引起各国媒体和粉丝期待。



今天也是BLACKPINK出道6周年纪念日，四位成员纷纷通过个人IG表达对彼此的深厚感情。 Lisa分享成员们穿著睡衣并排坐在床上的自拍，留言：「Can't live without these girls。 BLACKPINK六周年快乐。 今年对我们来说将是又一个重要的一年，爱你们。」

ROSÉ晒出早期合照，向成员们深情告白：「一起度过很久的练习期间、出道后一起活动了6年，分享了太多记忆，以后也会絮叨很多东西。 非常感谢你们成为我的成员也是家人。」 也表达对分析的感谢：「感谢6年来BLACKPINK和BLINK一起积累的宝贵回忆，所以更加期待未来的回忆。」



Jennie一口气PO出7张旧照，留言道：「今天是我们的生日，BLACKPINK和BLINK六周年快乐。 很快会有更多好消息！」



Jisoo也PO照说：「祝贺六周年，深爱的BLACKPINK Forever。」



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