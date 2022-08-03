车银优有望接拍新剧《这恋爱是不可抗力》，演绎「300年封印与诅咒」带来的奇幻爱情

韩国媒体Sports Chosun今日报道称，据业界相关人士透露，车银优将为电视剧《这恋爱是不可抗力》担任男主角，演绎因一本被封印的禁书而起的姻缘。

《这恋爱是不可抗力》讲述一个女子获得了300多年前被彻底封印的禁书，与成为这本禁书的牺牲者的男子之间展开宛如不可抗力一般的爱情故事。

车银优有望饰演男主角「张辰由」（音），是一名在温洲市厅担任法律咨询官的律师。 他拥有雕刻版俊美的外表，讲话简洁、举止行为也十分端正，不仅成绩第一，对各种运动项目也十分在行，还有搞笑方面的野心，很受大家喜爱。 然而，因为从朝鲜时代开始代代相传下来的「可怕诅咒」而陷入争议，还遭遇了意想不到的事件。



车银优最近几年影视作品不断，在《我的ID是江南美人》《女神降临》担任男主角获得好评后，和金南佶、李多熙、盛骏合作的漫改剧《Island》最近刚刚杀青，计划明年通过OCN播出。



车银优所属社表示这部剧是他接到出演邀约的作品之一，出演与否目前仍在讨论中。

《这恋爱是不可抗力》将由tvN《百日的郎君》、SBS《女人的香气》卢智雪编剧与Disney+《第六感之吻》、tvN《Oh My Baby》、OCN《Voice 3》《隧道》的南基勋导演合作打造。

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