《非常律师禹英禑》youtube官方片段让人「一看再看」破百万纪录的影片TOP.10，最新男女主初吻直冲第三！

第一名的影片真的实至名归！直接突破400万观看次数，大家最喜欢的片段是哪一场戏呢？

2022年夏季热门韩剧《非常律师禹英禑》不仅拥有高收视与高话题度，连带官方公开的 youtube 片段也让人一再回味，影片都会再上传后轻松突破10万，连带破百万的影片（片段、花絮、预告等等）也有好几十部以上，可想而知他有多热门。



M编整理了播出片段的TOP.10，带大家一起回顾这部剧的精彩片段吧！（可调整成中文字幕观看哦～）



▼TOP.1，母女相认、演技大爆发（上传日期：7月21日，观看次数：401万）



▼未公开片段，汪洋VS泰山过往的恩怨（上传日期：7月22日，观看次数：211万）



▼TOP.2，女主离家出走后投靠挚友的早晨（上传日期：7月21日，观看次数：187万）



▼TOP.3，男女主角的初吻戏（上传日期：7月28日，观看次数：164万）



▼TOP.4，跟你在一起很安全、我可以当你的朋友！（上传日期：7月7日，观看次数：150万）



▼TOP.5，她只是客人、不是我女儿（上传日期：7月13日，观看次数：137万）



▼TOP.6，女主大展身手、让强力对手刮目相看！（上传日期：7月20日，观看次数：120.8万）



▼TOP.7，你是我的春日暖阳（上传日期：7月13日，观看次数：120.2万）



▼TOP.8，如果不是永远对她好、根本就不应该开始（上传日期：7月20日，观看次数：114万）



▼TOP.9，我可以触碰你吗？我想确认是不是喜欢你！（上传日期：7月20日，观看次数：97万）



▼TOP.10，男女主角的初吻戏．精简版（上传日期：7月28日，观看次数：90万）



你最喜欢的片段有在其中吗？

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