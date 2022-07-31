【分集剧情】《还魂》张煜被陷害紧急召唤外援，最后一场比试对手和筹码竟临时大变！（ep.13）

没想到张煜竟然要和「这个人」对打，今晚这集也让人非常期待啊！

tvN奇幻剧《还魂》讲述大湖国术士们的爱情与成长故事，昨晚第13集里张煜以意外的方式修炼精进，即将在世子面前展开最终对决！



*以下内容包含第11集关键剧情！



张煜遭陈武陷害

无德不慎引来天雷劈坏宿星台，陈武藉机诬陷师徒二人故意搞破坏，张煜情急之下用阴阳玉召唤世子过来撑腰XD陈武和王妃用冰石之力复活了石化的金内官，在世子面前占据舆论上风，但朴进已看出天府馆和王妃的可疑。



张煜假装受罚、实则回家休养，李先生藉机带他去敬天湖钓鱼。 他们要钓的是被水汽吸引、只有治水级别的术士才能钓到的「金腾鱼」，刚达到流水级别不久的张煜居然做到了！



赵家人的祭祀

心地温暖的金道主得知赵充父女的可怜身世，决定为二人举办荐度斋以超度灵魂。 无德趁无人时跪在自己和父亲的灵位前潸然泪下，这一幕刚好被徐律看到。



无德担心自己万一失控会吸取张煜的元气，警告他不要与她单独相处。 张煜为这番话感到心动，决心为她找到冰石，就算要与朴进对立也在所不惜。



徐律决心争夺无德

徐律认为落寿变成这样是因为他当年没有带她离开断响谷，如今认出落寿却仍无法与她相认，更令他难过不已。 到了张煜最后一场比试这天，原本的筹码金蟾蜍突然被换成无德，而比试对象则变成了徐律！



下集预告里，张煜和无德终於初吻啦！朴进一边担心张煜太高调会引来混乱，一边派人调查无德的身世。 徐律为打败张煜、赢得世子的认可全力应战。 无德看到张煜和贇钰在一起心生醋意，生气说自己在他眼中根本不是女人，张煜抱住她就吻了下去！



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