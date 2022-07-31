[分集剧情]《黑话律师》当Big Mouth变成Big Mouse！平凡小律师李钟硕怎能拒绝来自市长的请托！（EP1）

[有雷]本周开播的《黑话律师》第一集就相当精彩，先带出来表面生活和乐的九川市，其实充满了利益勾结与法治腐败，市井小民为了求生存根本无心了解社会真相。被债务逼得喘不过气来的平凡夫妻李钟硕与润娥，以为接受市长请托的案件后就能大鸣大放，却因此陷入生涯最大危机！

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《黑话律师》第一集先说明了故事发生的背景九川市，以「远看是喜剧，近看是悲剧」说明人民幸福生活仅是表面，其实充满了特权横行与贪污等肮脏勾当。平凡市民们只忙著自己的生存而对社会与政治早失去关心。而九川市所有的不法案件总牵扯到所谓的「Big Mouse」，不清楚这是一个组织还是一个特定人物，没人见过，总之「Big Mouse」是恶势力的代表。



而一个自行开业的小律师朴昌浩（李钟硕饰），因为常常夸下海口却无法兑现而被大家称为「Big Mouth」，就连他的护士太太薇瑚（润娥饰）也常被他的行径惹怒，岳父总在中间充当和事佬。他将家中积蓄投入虚拟货币竟遭到诈骗，还瞒著太太因此借了高利贷，但诈骗官司上又被摆了一道，拿不回积蓄，还遭法院查封家中物品，老婆气得提出要跟他离婚。



此时朴昌浩却接到来自九川市长（金柱宪饰）来电， 表示想找一个「听话又好控制」的律师来承办一个重要案件，此案件中有三位疑犯涉嫌在车上杀了徐教授（朴勋饰），三位疑犯都是有头有脸的特权阶层NR团成员，也写好了剧本想让他们被无罪释放，但市长的请托不仅如此，要求朴昌浩另外调查出真相，因为此案的行车纪录器中档案已不知去向。当然，附上了优渥大笔现金当作订金。



朴昌浩认为这次难得的好机会，这案件能让自己出名，并接到更多案件，在负债累累的状况下也就答应了。聪明的他立刻就拿到了行车纪录器的档案，看了之后发现这三人原本威胁徐教授「撤下论文」，但却失手将其勒毙。由於三人的对话中提到了另一个「他」，让朴昌浩立刻联想到三人的好友，也就是报社社长孔之勋（杨庆元饰）。



朴昌浩前往与孔之勋见面，并要求他以高额30亿元的代价赎回行车纪录器档案，不过孔之勋直接拒绝并将他赶走。九川市长不断来电关心此事，朴昌浩则表示会将此档案证据交给检察官侦办。当天正值结婚纪念日，朴昌浩订了高级餐厅，请老婆与岳父大吃一顿，不过他立即接到了检察官的来电而事先离开，餐厅还贴心打包了饮料让他带走，不过在喝了饮料后他却昏昏欲睡，发生了一场严重的交通意外……醒来后他将成为大恶人「Big Mouse」!!!!



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