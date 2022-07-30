《非常律师禹英禑》朴恩斌的这个反应不是演技是真情实感流露！姜泰伍&姜其永看到爆笑不止XD

原来以为是演技，没想到是真实反应。

《非常律师禹英禑》已经红透了半边天，被赞是ENA「开国功臣」，在tvN、OCN、jtbc等老牌有线台的夹击下闯出了一片新天地。 而能让该剧这么火，女主角朴恩斌功不可没，上一部作品还在女扮男装演威严的王，这部戏里就改头换面变成了「星星女孩」，连同样患有自闭症的观众看了都怀疑她是还未确诊的病人，可见朴恩斌的演技有多精湛。



朴恩斌通过口吻、手部细节动作、肢体语言和躲闪的眼神完美刻画出了星星女孩的模样，带领观众入戏，让大家不自觉地沉浸在剧中。 不知道大家是否记得「脱北者案件」中的一个场景，被告人季向心在法庭上突然发怒，气得一巴掌拍在了桌子上，禹英禑吓得从椅子上惊跳起来，双手不自觉地朝著空中抓了两下，原本以为这是她的演技，自闭儿因为突如其来的惊吓而稍稍失控，



直到看了朴恩斌玩游戏才发现，那根本不是在演戏，而是她的真实反应。 她和姜其永、姜泰伍一起玩鲨鱼游戏，如果按错鲨鱼牙齿就会被鲨鱼咬到，朴恩斌按下之后鲨鱼嘴突然闭合，吓得她从椅子上跳了起来，嘴里惊呼著：「啊啊啊啊，吓死我了」，逗得两边的男生哈哈哈大笑，姜其永还调侃：「你刚刚去哪里了。」



看完朴恩斌的反应，不得不感叹一句，怎么会有这么可爱又讨喜的女生呢？

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