《黑話律師》導演吳忠煥能否繼《當你沉睡時》《德魯納酒店》後再創話題之作！選角原因「全憑直覺」

29日開播的《黑話律師》除了超強卡司李鍾碩以及潤娥備受觀眾期待外，就連導演也是大家相信而看的一位，吳忠煥導演曾執導《醫生們》《當你沉睡時》《德魯納酒店》以及《我的新創時代Start-Up》，每一部作品幾乎都創下超高話題討論，是否《黑話律師》也即將加入他的人氣作品行列？

MBC新金土劇作品《黑話律師》於7月29日開播，劇情描述一個勝訴率只有10％的平凡律師，卻無端捲入自己被委託的案子而一夕之間成了天才詐騙者「Big Mouse」，鋃鐺入獄的朴昌浩（李鍾碩飾）為了守護家人，必須揭露這些特權陰謀後的真相。



《黑話律師》的題材與吳忠煥導演的前作品有明顯的不同，導演表示對此也煩惱了一陣子，思考他能夠在哪些方面做出改變，不過還是會優先選擇他鍾愛的色調，在題材上也考慮整體的完成度。導演認為，電視劇最重要的就是對於觀眾們的吸引力，讓大家對下一集產生好奇心，而陷入這部作品。遇到《黑話律師》男主角這樣狀況的男主角，一般來說會先急於擺脫困境，但李鍾碩卻為了成為「Big Mouse」而努力，讓故事更加創新。



《黑話律師》更令人矚目的是角色的選定，關於這點導演更是覺得非常幸運，因為他表示讀劇本的時候，腦中最先浮現的主角演員就是這兩位，他也感謝大家相當認同他選擇了第二次合作的李鍾碩，以及甜美又堅韌的潤娥。他坦言女主角的角色不太容易演出，個性淡然卻又待人和藹親切，潤娥似乎相當合適，更巧的是李鍾碩的想法也是認為潤娥非常適合此角色，兩人都爽快答應接演。



潤娥則是表示《黑話律師》這樣的題材是她第一次參與，護士角色也是第一次演出，女主角兼具了真摯、堅強又積極主動的特性，讓她感覺很有魅力，於是決定接演。加上原本就跟李鍾碩很熟，聽到對方劇中飾演她的老公，她更完全覺得沒問題。李鍾碩則是表示已與導演合作第二次，完全相信導演。期待《黑話律師》兩人的新火花！



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