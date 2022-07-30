《非常律师禹英禑》约会清单超特别！8大事项：解放海豚&捡垃圾&制作鲸尾砧板

这约会行程非常有英禑特色，超期待看她和浚浩一起实践清单内容啊！！

ENA人气热播剧《非常律师禹英禑》讲述高功能自闭症律师禹英禑的成长故事，这周第10里英禑和浚浩终於完成了双向告白，准备在正式交往前尝试约会。



关於约会时要做什么，餐厅老板给出的建议是普通的吃饭、喝咖啡、看电影，但英禑显然有不同的想法。 她递给浚浩一份约会清单，虽然只是一闪而过的画面，但细看每一条都有用心撰写，其中一部份更是早已在最开始的预告片中出现过！



一起来看禹英禑的约会清单：

1. 为解放海豚进行2人示威

制作示威标语牌，需要选定示威地点

*小编推测标语牌中的文字是「海豚的地狱」：



2. 饭卷美食之旅

OO小吃店、OO饭卷店（参考美食探店影片）

*比起食材多种多样的饭卷，以基本饭卷美食店为主

3. 一边慢跑一边捡拾垃圾

从住家附近的汉江开始，以后要捡拾海洋垃圾



4. 寻找正著念反著念都一样的词

参考目前找到的回文目录，以新词汇为主进行寻找

5. 探索生物多样性

分成基因、物种、生态体系三方面进行探寻

6. 去济州岛西归浦市大静邑看三脚、春三和福顺（海豚名字）

野生海豚在金宁、牛岛、城山、西归浦等济州岛全域活动



7. 在天文台看「海豚星座」

海豚座可以在夏末和秋季夜空看到，要在能清楚看到的季节去看

8. 鲸鱼对於海女和潜水者是幸运的象徵，制作鲸鱼尾巴形状的砧板送给父亲

首尔附近的砧板工坊「Wood Class」，确认日程后预约

网友感慨：「原来预告片里的镜头是约会行程」、「感觉比一般约会更有趣和有意义耶」、「海豚解放军总司令官禹英禑登场啦」XD



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