《非常律师禹英禑》话题度超越人气剧《请回答1988》：2022年韩剧最大黑马！

不仅观众没想到，可能连《非常律师禹英禑》剧组所有人都没想到，这部剧能如此成功。

一部围绕「自闭症天才律师」禹英禑展开的温情治愈暖剧《非常律师禹英禑》是有线台ENA 6月底推出的一部新作，首播收视率仅为0.9%，第9集直接冲到了15.78%，翻了10倍都不止，人气如坐火箭一般飙升。



而GOOD DATE公布了7月第3周TV话题性排名，《非常律师禹英禑》依旧位列冠军，蝉联了4周TV话题性（电视剧类）第一名，超越了曾经的纪录保持著《请回答1988》。 GOOD DATE的「话题性」囊括了新闻、VON（Voice of net）、SNS和Vedio等4大类，该剧连续3周拔得头筹，出演该剧的演员姜泰伍、陈京、朴恩斌和朱钟赫也在「演员话题性」榜单中分列第1-4名。 开播之后，连续三周刷新自身纪录的《非常律师禹英禑》还以166480分创下了历代「单日周次话题性」最高分。 此前，该项纪录的保持者为2016年《请回答1988》创下的140418分。



《非常律师禹英禑》这一惊人成绩也震惊了GOOD DATA，业界表示：「在电视剧类别里这部剧已经找不到对手了，非电视剧类的最高纪录保持者是《Mr.Trot》，为180231分，所有人都在关注《非常律师》能否超越。」



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