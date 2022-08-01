《看脸时代》《女神降临》作者客串！《今日的网漫》第2集还有满满的朝气金世正，看了超疗愈～

两位知名高颜值漫画家泰俊与猫咪双双登场！金世正真的是人间维他命，看著也忍不住和她一样扬起笑容啊～

《今日的网漫》30日播出了第2集，此集播出后引发了两个话题，一是人气「真漫画家」特别演出，二是女主角金世正充满活力的阳光模样。

第2集剧情开始讲述两个菜鸟网漫编辑，温心（金世正 饰）与具俊英（南润寿 饰）在职涯遇到的首个难关。具俊英被权编辑（梁玄敏 饰）要求独自「安抚」漫画家们，其中两位漫画家就是由作者本身出演，《人生存亡》（囧途人生）的朴泰俊以及《女神降临》猫咪（Meow；喵呜）。



朴泰俊最有名的作品是连载中2014年连载至今的《看脸时代》，他参与故事编写、2019到2020年连载的《人生存亡》也颇受好评，据说将推出第2季。《女神降临》作者猫咪应该不用多作介绍，她所作的《女神降临》2018年到现在仍连载中，也就是2020年韩剧《女神降临》的原著。朴泰俊与猫咪不仅笔下作品拥有高人气，两人也因为高颜值的外貌特别受到欢迎，都曾被说过「根本是在画自己」啊！



具俊英遭受几位漫画家轰炸，那么温心呢？白御镇漫画家（金甲洙 饰）因为受负面留言打击决定隐退，NEON网漫顿失招牌。温心用她过人的毅力与观察力，找到了替白御镇找回信心与以往光彩的关键。整集看下来，温心总是那么有朝气，笑容总挂在脸上、「加油」挂在嘴边，让网友直呼「很疗愈」、「完全是疗愈电视剧」、「金世正就是人间维他命」。



不过，具俊英与温心很快就迎来新的关卡。具俊英因为替Bomme（河律莉 饰）通马桶的事情被传开感到屈辱，打算离开公司。温心得知此事急忙挽留他，具俊英却说出NEON网漫一年后就要解散的消息。



下集预告可见温心仍打起精神努力工作，当上了喜爱的漫画家《九尾狐公主》罗康南的编辑，不过罗康南竟迟交稿件并扬言休刊，温心为此似乎又「九尾狐」上身、再次大展身手……



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