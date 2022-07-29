《依法相爱吧》李升基&李世荣变乖巧大学生&美貌校花，樱花树下直球告白：「我们交往吧！」

李升基和李世荣在大学时期好有「书呆子vs校花」的既视感，两个人都超可爱~

KBS新剧《依法相爱吧》改编自超过2500万人阅读的同名网路小说，讲述检察官出身的建筑主金正浩，与17年知己的四次元律师金宥利，在法律事务所兼咖啡厅的「Law Cafe」店里展开了一场心动指数最高的法律界罗曼史。

这部剧是李升基和李世荣在《和游记》之后时隔4年再次合作，不同於上次的敌对关系，这次将通过爱情喜剧展现不一样的化学反应。 李升基饰演被称为怪物天才的前任检察官金正浩，头脑聪明但也有虚张声势的可爱。 李世荣饰演律师金宥利，外形美丽、关注时尚、还有很强的正义感，十分热情积极。

新公开的剧照里，两人回到在韩国大学法学系读书的时期，在学校后门的樱花路进行微妙对话。 李升基戴著圆圆的眼镜，抱著一摞专业书籍，不愧是以第一名成绩考入学校。





金宥利则是一头浪漫的长卷发，毛衣和短裙活泼又可爱，阳光一般的笑容更展现出校花的清纯魅力。





这一幕是今年4月开机的第一场戏，据悉当时两人的对话是「你说要交往吗？ 」「就是要交往啊」，让人十分好奇剧情走向耶！





此外，《依法相爱吧》将在8月29日开播，期待它在下半年带给大家的疗愈。





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