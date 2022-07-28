[分集剧情]《Link：尽情吃，用力爱》泪眼最终回！文佳煐险送命、妹妹一句话让吕珍九解开多年心结！（EP15－16完）

[有雷]《Link：尽情吃，用力爱》终於在本周画下句点，吕珍九陷入自责多年仍无法放过自己，在文佳煐恢复完整记忆后传达了妹妹最后的遗言，令他痛哭失声。文佳煐则再度被犯人盯上而落入魔掌，幸亏吕珍九与警方迅速救援而捡回一命，两人的情感相连Link却也因此消失。

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《Link：尽情吃，用力爱》原来18年前的真凶就是市场海鲜铺的老板永勋，与他是多年好友的员警正浩也被绑架并监禁在仓库。殷继勋（吕珍九饰）虽然依旧深爱女友卢多贤（文佳煐饰），也能感受到她的情绪，但却因为仍然走不出曾丢失妹妹的自责，也觉得这一切痛苦都不会有尽头，於是伤心提出分手，卢多贤也能理解，於是眼睁睁看著殷继勋关掉餐厅，打包准备离开池华洞这个伤心地。



真凶永勋其实杀人的念头又再度兴起，自从杀了李镇根后更想寻找下一个对象，在路边他巧遇了落单的卢多贤。多贤其实早已认出他，但却一直假装想不起他，按捺著心中的恐惧笑脸相迎，没想到永勋却对她穷追不舍，小巷追逐之间，多贤躲到一家小商店，却在老板爷爷要帮她报警时被永勋识破。已与多贤分手的继勋，感受到多贤正处於有生命危险的状态，即使已分手也无法置之不理，终於在小店中找到正被永勋掐住了脖子，几乎窒息的多贤。扭打中多贤仍被凶手刺伤腹部，而因警方及时赶到而成功逮捕了永勋，也救出了被关在仓库的正浩。



多贤此时终於想起了儿时逃脱的记忆，妹妹继英突然流下眼泪，她却告诉多贤「是我那爱哭鬼哥哥在哭，他一定是因为找不到我而正在难过」，并对多贤说出自己与哥哥的情感共享一事。继英知道自己脚受了伤可能无法顺利逃出，於是希望多贤能够转告哥哥，「这不是你的错，所以别再哭了〜」多年后继勋终於听见妹妹的遗言，痛哭失声，但却也希望自己像妹妹说的一样，不再为此哭泣。



多贤与继勋之间的情感共享Link就这样消失了，继勋再度出现在多贤面前要求重新交往，但深深的感受到什么叫「女人心，海底针」，完全猜不到多贤的想法也令他苦恼不已，两人终於也像一般的情侣自在地交往了。真凶入狱后仍未承认自己18年前的犯行，警察正浩从他话中找出线索，终於找到了一具成年男子与一具女幼童的骨骸……继勋同时寻获了失去的两位家人，也终於放下了多年来的纠结，重新开始自己的人生。



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