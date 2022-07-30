【有片】惊喜！少女时代出演下周《出差十五夜》，罗PD拿著粉色手灯疯狂「叮！」XD

罗PD感觉好兴奋！（大笑）

220728 아는형님 출근#소녀시대



오늘 너무 행복해요ㅠㅠㅠㅠ

소시 고마워 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/yxvLXVEGaC — daylight shadow (@daylightshadow_) July 28, 2022

少女时代於今年（2022年）迎来出道15周年，成员们将携正规7辑《FOREVER 1》於下月（8月）5日回归韩国歌坛。当天，少女时代将会参与直播节目一起庆祝出道15周年，也会和粉丝们分享关於此次专辑的各种幕后花絮。除目前正在播出的团体综艺《少时贪探》外， 8位成员还一起录制JTBC综艺节目《认识的哥哥》。

不只上述两档节目，少女时代还悄悄完成由罗PD领军的《出差十五夜》录制。俞利、徐玄以「等身立牌」的形式与大家同在，六位成员大声喊出「现在是少女时代」向观众们问好，誓言要把罗PD「洗劫一空」，各个兴致高昂。

罗PD疯狂摇著粉色手灯，对著少女时代「叮！」、「叮！」、「叮！」，令Sunny忍不住表示：「真的是一点都不让呢～」艺能感满满的成员们，又会带来什么样的故事呢？期待播出！

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