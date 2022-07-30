《非常律師禹英禑》話題度超越人氣劇《請回答1988》：2022年韓劇最大黑馬！

不僅觀眾沒想到，可能連《非常律師禹英禑》劇組所有人都沒想到，這部劇能如此成功。

一部圍繞「自閉症天才律師」禹英禑展開的溫情治癒暖劇《非常律師禹英禑》是有線台ENA 6月底推出的一部新作，首播收視率僅為0.9%，第9集直接衝到了15.78%，翻了10倍都不止，人氣如坐火箭一般飆升。



而GOOD DATE公佈了7月第3周TV話題性排名，《非常律師禹英禑》依舊位列冠軍，蟬聯了4周TV話題性（電視劇類）第一名，超越了曾經的紀錄保持著《請回答1988》。 GOOD DATE的「話題性」囊括了新聞、VON（Voice of net）、SNS和Video等4大類，該劇連續3周拔得頭籌，出演該劇的演員姜泰伍、陳京、朴恩斌和朱鍾赫也在「演員話題性」榜單中分列第1-4名。 開播之後，連續三週刷新自身紀錄的《非常律師禹英禑》還以166480分創下了歷代「單日週次話題性」最高分。 此前，該項紀錄的保持者為2016年《請回答1988》創下的140418分。



《非常律師禹英禑》這一驚人成績也震驚了GOOD DATA，業界表示：「在電視劇類別裡這部劇已經找不到對手了，非電視劇類的最高紀錄保持者是《Mr.Trot》，為180231分，所有人都在關注《非常律師》能否超越。」



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