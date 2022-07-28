池晟「只花两分钟」就演出双胞胎区隔！《猎钻缉凶》神秘氛围与意想不到的展开，迅速抓住观众目光（附EP.1剧透）

池晟果然无庸置疑！而且兼具帅与可爱两种魅力♥ 坐等今晚第2集了！

tvN全新水木剧《猎钻缉凶》（ADAMAS）昨（27日）晚首播，播出之后很快就收到了好评，尤其是对於男主角池晟一人分饰两角的赞许相当多。

《猎钻缉凶》剧情讲述一对双胞胎，为了替亲生父亲洗清杀害继父罪名的哥哥，还有寻找作案凶器「阿达玛斯」（即ADAMAS）的双胞胎弟弟，两个人的真相追踪记。除了池晟主演双胞胎之外，还有徐智慧、李秀敬、许城泰与吴代焕等人演出。



池晟一面饰演身为侦探小说家的双胞胎弟弟「河宇信」，一面饰演身为特殊部检察官的双胞胎哥哥「宋秀玄」，原先在预告里尚看不出两人明显差异，但在昨日播出的首集中，只花了大约两分钟，池晟的精湛演技加上画面穿插剪接，迅速让观众便认出「河宇信」是其中较冷静沉著、一丝不苟的一位，「宋秀玄」则是敢怒敢言、不拘小节的另一位，两位甚至在声音、神情都存在差异。



（以下涉及剧透）



「遗书、匿名的信，他说他是冤枉的，杀害我爸的，那个死刑犯……」《猎钻缉凶》故事从雨天撑伞的双胞胎其中一人开始，接续的是惨绝人寰的康川监狱屠杀事件发生，再来便是河宇信进入海松集团豪宅要替权会长（李璟荣饰演）进行为期一个月的自传代笔。

从河宇信四处观察神秘宅邸的作为，加上他回忆里母亲的遗言，观众很快就能猜到河宇信答应代笔自传是另有目的。最震撼莫过於最后一幕，河宇信受崔总管（许城泰饰演）暗示来到树林见面，河宇信看似羊入虎口，实际上崔总管才是落入圈套的猎物。



河宇信说出了崔总管的实际身分是卧底警察「崔泰成」，要求崔总管助力自己偷走钻石做做成的箭簇――阿达玛斯。画面穿插著金瑞熙（李秀敬饰演）告知宋秀玄的话，阿达玛斯应该就是22年前李昌雨杀人案消失的凶器，而海松集团致力推行死刑就是要让李昌雨被处死、让真相永不见天日



对照母亲遗言：「你的父亲是冤枉的。」，以及上述tvN官方新闻稿剧情大纲写道「替亲生父亲洗清杀害继父罪名」，可知李昌雨就是河宇信与宋秀玄亲生父亲无误，河宇信与宋秀玄要在死刑重新执行之前，及时将真相挖掘出来。



今晚（28日）播出的第2集预告：河宇信疑似向崔总管表明「另有他人邀请他到这个家」，海松儿媳妇殷惠秀（徐智慧饰演）在旁偷听著一切；宋秀玄怀疑金瑞熙挖掘父亲案子的目的，金瑞熙却只是说：「我知道他是清白的。」



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