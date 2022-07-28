池晟「只花兩分鐘」就演出雙胞胎區隔！《獵鑽緝兇》神秘氛圍與意想不到的展開，迅速抓住觀眾目光（附EP.1劇透）

池晟果然無庸置疑！而且兼具帥與可愛兩種魅力♥ 坐等今晚第2集了！

tvN全新水木劇《獵鑽緝兇》（ADAMAS）昨（27日）晚首播，播出之後很快就收到了好評，尤其是對於男主角池晟一人分飾兩角的讚許相當多。

《獵鑽緝兇》劇情講述一對雙胞胎，為了替親生父親洗清殺害繼父罪名的哥哥，還有尋找作案兇器「阿達瑪斯」（即ADAMAS）的雙胞胎弟弟，兩個人的真相追蹤記。除了池晟主演雙胞胎之外，還有徐智慧、李秀敬、許城泰與吳代煥等人演出。



池晟一面飾演身為偵探小說家的雙胞胎弟弟「河宇信」，一面飾演身為特殊部檢察官的雙胞胎哥哥「宋秀玄」，原先在預告裡尚看不出兩人明顯差異，但在昨日播出的首集中，只花了大約兩分鐘，池晟的精湛演技加上畫面穿插剪接，迅速讓觀眾便認出「河宇信」是其中較冷靜沉著、一絲不苟的一位，「宋秀玄」則是敢怒敢言、不拘小節的另一位，兩位甚至在聲音、神情都存在差異。



（以下涉及劇透）



「遺書、匿名的信，他說他是冤枉的，殺害我爸的，那個死刑犯……」《獵鑽緝兇》故事從雨天撐傘的雙胞胎其中一人開始，接續的是慘絕人寰的康川監獄屠殺事件發生，再來便是河宇信進入海松集團豪宅要替權會長（李璟榮飾演）進行為期一個月的自傳代筆。

從河宇信四處觀察神秘宅邸的作為，加上他回憶裡母親的遺言，觀眾很快就能猜到河宇信答應代筆自傳是另有目的。最震撼莫過於最後一幕，河宇信受崔總管（許城泰飾演）暗示來到樹林見面，河宇信看似羊入虎口，實際上崔總管才是落入圈套的獵物。



河宇信說出了崔總管的實際身分是臥底警察「崔泰成」，要求崔總管助力自己偷走鑽石做做成的箭簇──阿達瑪斯。畫面穿插著金瑞熙（李秀敬飾演）告知宋秀玄的話，阿達瑪斯應該就是22年前李昌雨殺人案消失的兇器，而海松集團致力推行死刑就是要讓李昌雨被處死、讓真相永不見天日



對照母親遺言：「你的父親是冤枉的。」，以及上述tvN官方新聞稿劇情大綱寫道「替親生父親洗清殺害繼父罪名」，可知李昌雨就是河宇信與宋秀玄親生父親無誤，河宇信與宋秀玄要在死刑重新執行之前，及時將真相挖掘出來。



今晚（28日）播出的第2集預告：河宇信疑似向崔總管表明「另有他人邀請他到這個家」，海松兒媳婦殷惠秀（徐智慧飾演）在旁偷聽著一切；宋秀玄懷疑金瑞熙挖掘父親案子的目的，金瑞熙卻只是說：「我知道他是清白的。」



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