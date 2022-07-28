【剧透】《非常律师禹英禑》EP.9具教焕竟然演了这样的角色，超反转！「鲸鱼CP」是双向奔赴啊XD

终於又迎来了一周的星期三和星期四！

《非常律师禹英禑》第9集，故事照旧展开！本集不仅有爆火男星具教焕的助阵，还有禹英禑（朴恩斌 饰）和李浚浩（姜泰伍 饰）的双向奔赴，不仅让女主本人心跳加速，也让观众们看得内心小鹿乱撞。



禹英禑为涉嫌「诱拐未成年人」的「方屁噗」（具教焕 饰）辩护，方屁噗自封「儿童解放军总司令」，某日他劫持了茂辰补习班的汽车，并将车内的小朋友带去了附近的野山中...... 方屁噗的信念是「我有著孩子们听了会笑，大人们听了会生气的名字，要活出这个名字的精彩，为此而革命」。 禹英禑使出浑身解数想要帮助方屁噗不被拘留，但对方却声称自己是「儿童解放军总司令」绝不向任何势力低头，最终还是被拘留了。 方屁噗其实是茂辰补习班院长崔圣淑的幺子，崔院长早年丧夫，独自一人将3个儿子培养成首尔大学的高材生，是所有学生家长憧憬的对象。 然而小儿子方屁噗的特立独行让她伤透了脑筋，为了不让儿子被收监，她找到了汪洋律所。



禹英禑得知方屁噗「挟持」校车那天是他所认为的「儿童解放军入队仪式」，断定对方有著一套独特的关於儿童的见解。 然而方屁噗并不领情，一心想要争取真正的「儿童解放」，在明知道审判对自己不利的情况下，依旧不愿意听从律师们的建议。 雪上加霜的是，学生父母们甚至打算起诉茂辰补习班。 正当事情一发不可收视之时，禹英禑和李浚浩决定去找被方屁噗「绑架」的学生们，孩子们开心地告诉两人与方屁噗相处时的趣事，律师们也终於了解到了方屁噗为何自封是「儿童解放军司令」。 方屁噗并不是崔院长眼中所谓的不成器、有缺憾的儿子，禹英禑表示：「无法理解方屁噗的人是大人而已。」 什么是让孩子们真正开心的事情？ 在这一集的故事里有了深刻的解释，令人深思。 正如方屁噗最后的陈述：「儿童现在、立刻、马上该去玩、该健康、该幸福！」



等待「鲸鱼CP」整整一周的观众们可以放心了，禹英禑和李浚浩的感情迎来了决定性的转折点，在徘徊了许久之后李浚终於率先出击，明明白白、毫不掩饰地告诉禹英禑：「我喜欢你，非常喜欢，喜欢到心里像生病了一样。」 双向奔赴的两人，后续是会不断放闪，还是会遭遇波折，让我们一起拭目以待吧。



此外，《非常律师禹英禑》第9集再次刷新自身收视率，全国收视率为15.8%（首都圈为18.1%），瞬间最高收视率直接冲上了20%，以惊人之势猛烈行进中。

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