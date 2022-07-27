随著《非常律师禹英禑》大热！朴恩斌每集片酬有望突破2亿韩元，电影、电视剧、OTT平台都在抢人！

朴恩斌在《非常律师禹英禑》饰演患有自闭症类群障碍症的新进律师「禹英禑」，以出色的演技、可爱的举止，受到许多观众喜爱。
更拿下收视率1位、话题性1位、Netflix 1位等好成绩，这波人气不仅是在韩国国内，也在全球也引发热潮。而《非常律师禹英禑》从去年11月开始拍摄，拍摄了8个月后，在14日杀青。
据悉，朴恩斌在终映宴结束后休息了一周，最近爲了决定下一部作品，正式开始研究剧本。虽然业界有很多作品提及朴恩斌的名字，但大部分都是在接到提案或是讨论阶段。朴恩斌方面表示：「原本电视剧、电影等就有很多出演提案，但是《禹英禑》播出之后收到了更多邀约，广告及画报邀约也暴增。」
电视剧相关人士和业界透露，朴恩斌在出演《禹英禑》之前，每集片酬在1亿韩元以下。但现在发生180度的大转变，电影、电视剧、OTT 平台等纷纷向朴恩斌发出邀请，正在展开激烈的竞争。随著朴恩斌成爲选角第一顺位的演员，片酬也将上涨2倍以上，每集的片酬可能超过2亿韩元。
另外，《非常律师禹英禑》在第8集全国收视率爲13.1%，首都圈爲15.0%，每分钟最高收视率爲16.8%，展现了历代级的数据，也期待这周的播出啊～
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