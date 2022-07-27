全球都在关注这场战争！《鸣梁：怒海交锋》续作《韩山岛海战》已销售至海外百国，台湾将於8月19日上映

与韩国史上巨作《鸣梁：怒海交锋》同一导演的李舜臣系列作品之二，战争历史电影《韩山岛海战》（前译《闲山:龙的出现》）在韩国将於本周上映，8月19日也将於台湾观众们见面，不过本部作品已销售至海外99个国家，美国更将於本周同步上映！

除了亚洲主要市场日本、中国、台湾、新加坡、越南等地，没想到《韩山岛海战》也受到北美地区与法国等国家的青睐，纷纷买进等待上映，全球即将一同见证430年前所发生，令韩国人感到自豪骄傲的一段历史战役。据业界人士指出，海外多国之所以购入《韩山岛海战》这部作品，是对於其电影整体的完成度相当高，以及片中海上战争场面与战略谋略间的完美搭配，让大家看见了这部电影的商业价值。特别是北美地区更争取在本周与韩国几乎同步上映，澳洲与纽西兰则是8月4日上映，台湾则是定档於8月19日正式上映。



继2014年7月30上映后创下1761万韩国国内累积观影人次的大作《鸣梁：怒海交锋》后，导演金汉珉率领原团队斥资300亿韩元再度打造精彩前传《韩山岛海战》，也是导演的「李舜臣将军三部曲」作品中的第二部。《韩山岛海战》描述的是发生於《鸣梁：怒海交锋》五年前的故事，足智多谋的李舜臣将军率领著大家团结保卫朝鲜，击退日本水军的一场重要战役。由《分手的决心》朴海日、《阳光先生》卞约汉、《尸战朝鲜》金成圭、安圣基、孙贤周、金成均、《犯罪都市》朴智焕等，更有玉泽演、金香起以及孔明联合演出！台湾将於8月19日上映。





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