这细节令人鸡皮疙瘩！《非常律师》李浚浩对禹英禑说「希望你能跟我站在同一边」后，水面波纹变成海豚形状！

正在热播的《非常律师禹英禑》，除了演员们演技精湛外，剧中也藏了不少细节，真的很用心呢～！

每当禹英禑（朴恩斌 饰）每次有新的想法时，都会出现鲸鱼。

最近又有眼尖的观众发现一个令人鸡皮疙瘩的细节，不知道大家有没有看出来呢～



第4集中，禹英禑和李浚浩（姜泰伍 饰）拜访住在江华岛的董格拉米（朱玄英 饰）的父母后，一起去落日村看夕阳。当天，禹英禑说：「即使我是以律师禹英禑的身份工作，我觉得在别人眼中，我好像只是自闭症人士禹英禑，自闭症人士禹英禑是需要扶助的边缘人，跟我站在同一边会输的，我还是自己退出比较好。」对此，李浚浩表示：「我想和你站在同一边，我希望像你这样的律师能跟我站在同边。」



接下来的第7集中，和禹英禑聊天的董格拉米提出「你和他在一起的时候，会不会紧张」的问题，禹英禑想起在落日村李浚浩对他说的话。仔细看这个场面，当禹英禑吐露自己的处境时，左边是阳光照耀的大海，李浚浩表明自己的心意后，右边水面上的波纹从普通形状变成海豚的形状。



无数海豚闪闪发光的美丽瞬间，是李浚浩让禹英禑觉得心动的场面，对於还没有见过海豚（＝爱情）的英禑来说，海豚一起出现的样子，令人印象深刻。

<이상한 변호사 우영우>에서 이 장면 좋아하는데 윤슬이 돌고래라는 썰을 보았다… 자세히 보니 진짜 고래들이야… pic.twitter.com/zeuChM2obV — dumbo (@mycupoftea_do) July 26, 2022

这个细节再次引发观众讨论，纷纷直呼：「天啊！起鸡皮疙瘩，这个一定要让大家知道」、「海豚太可爱了呜呜呜呜」、「哇... 我觉得找到这些的人也很神奇」、「晕 那个是怎么完成的啊」、「所以 CG 花了很多钱」、「瑟瑟发抖..」、「闪亮的海豚太漂亮了」、「大家快点来看这部剧」、「怎么会加入那种细节呢，真的是让人感叹」等等。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻