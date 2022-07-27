【有片】《非常律师禹英禑》心跳指数百分百的「我好失落」花絮：超近距离彩排，朴恩斌大喊「好油腻」，姜泰伍「扎心」了XD

这个片段可以成功，朴恩斌的功劳很大，因为她好会说明情境！

终於来到星期三！欢迎各位迎接「禹英禑DAY」～还记得上周播出的《非常律师禹英禑》第7集尾声，那段令观众们心跳指数飙高的「我好失落」吗？再来复习一遍：

一起把东西搬回公司后，英禑（朴恩斌 饰）突然叫住浚浩（姜泰伍 饰）。英禑表示：「我可不可以触摸你一下？」浚浩有些堂皇，英禑继续说：「我想确认我是不是喜欢你。」浚浩只能「哦、哦…」表情则渐渐舒缓下来。

浚浩提问：「你一定要触碰到我，才能确认吗？」换英禑有些慌张了：「…嗯，我想测量触摸到你的时候，我的心跳有多快，以及心律是多少。」浚浩慢慢靠近英禑：「所以…如果你不触摸我，心跳就不快了吗？就算在我身边也没有感觉？这样我好失落。」（尖叫声！！！）

浚浩越来越靠近，英禑瞪大眼睛，后来又紧闭双眼，镜头带到她无处安放的小手...虽然在看第8集的时候就会知道，英禑最后逃走了，但这段戏还是让观众心儿砰砰跳啊！



剧组也公开「我好失落」花絮。导演与朴恩斌、姜泰伍进行彩排，导演表示：「要拍成她被逼到沙发这里的感觉。」姜泰伍一句：「我好失落」，让朴恩斌大笑：「哈哈哈，什么啊～」

后来，朴恩斌提供自己的想法：在说完「可以摸你一下吗」后，浚浩从不动到走近英禑，因为他的心里会想：「好吧，那我就走近你」，感觉会更单纯。而靠近的浚浩，会让英禑感觉到慌张，所以她才会后退，也顺势到沙发那里了。听完朴恩斌的想法，导演和姜泰伍都非常认同，也决定这样拍摄。



调皮的姜泰伍突然靠近朴恩斌，让她不禁大喊：「啊，什么呀，好油腻！」姜泰伍则像中了内伤般「啊！」了一声XD朴恩斌则继续看著剧本彩排，开玩笑地表示：「核心力量很强的英禑可以往后倒到这种程度～」



姜泰伍又开始调皮了，彩排时他越来越靠近朴恩斌，导演在一旁表示：「不用到那种程度…」朴恩斌用力一推，就逃跑了！（笑）

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