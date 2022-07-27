最近经常见到她们！三位有好好长大的童星出身演员：李世荣&朴恩斌&文佳煐

最近有3位童星出身女演员十分活跃，她们主演的作品也获得不少关注和讨论，可算是童星成长的超正面例子！

第一位就是让人格外期待周三的朴恩斌！朴恩斌在ENA电视剧《非常律师禹英禑》里饰演拥有天才头脑和自闭症候群的新人律师禹英禑，完美融入角色的演技大获好评。 这部剧播出5集时收视率就翻了10倍，之后也不断上升。 除了剧情本身吸引人，朴恩斌的优秀演技也做出不少贡献。



1992年生的朴恩斌出道极早，1996年仅4岁时就担任儿童服装模特，1997年开始演戏，二十多年来几乎没有空白期，通过众多不同角色磨练演技，才有了今天大家看到的禹英禑。

朴恩斌的自我管理也十分严格。 《非常律师禹英禑》导演在发布会上透露说，因为拍摄期间正值疫情，朴恩斌为了避免自己确诊导致剧组停工，每天都只在片场和自家之间往返、「过著清教徒一般的生活」，真的是敬业榜样。



第二位就是去年在《衣袖红镶边》饰演女主角的李世荣。 李世荣1992年出生，因为当时韩国发生「青蛙少年事件」，世荣妈妈担心长相可爱的女儿被坏人绑架，所以干脆把她培养成演员XD



1997年李世荣出演儿童节目和SBS电视剧《兄弟之江》出道，在2003年电视剧《大长今》饰演小今英一角而为人熟悉，完成学业后继续通过《月桂树西装店的绅士们》《成为王的男人》等多部作品磨练演技。

去年李世荣在《衣袖红镶边》饰演坚定守护自己所选生活的宫女德任，细腻又深刻的演技感动无数观众。 电视剧以17.4%高收视率收尾，李世荣也凭藉该角色在出道24年后首次斩获「女子最优秀演技奖」和「最佳情侣奖」。



第三位就是tvN热播剧《Link：尽情吃，用力爱》的女主角文佳煐。 文佳煐1996年在德国出生，国小3年级举家迁回韩国。 9岁时叔叔们将她的照片发给招募广告模特的公司，结果一下就中选，文佳煐就这样从模特开始走上演员道路。



文佳煐2006年出演第一部电视剧《坠落天使珍妮》，之后每年都有一到两部作品，2018年凭《伟大的诱惑者》斩获MBC演技大赏「女子优秀演技奖」，在《那个男人的记忆法》和《女神降临》的出色表现也令人印象深刻。

现在文佳煐和吕珍九主演的《Link：尽情吃，用力爱》刚刚剧终，这是两人在《自鸣鼓》《名家》之后第三次合作，虽然收视率令人惋惜，但两位主角的演技和化学反应仍获得不少好评。



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