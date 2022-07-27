16岁曾和金南佶合作过《名不虚传》，近日则因新闻图频上热帖！网友：「有姜汉娜＋金裕贞的感觉」

颜值即正义！

还记得去年（2021年）在《那年，我们的夏天》饰演「NJ」的卢正义吗？2001年出生的她今年21岁。9岁开始演戏，陆续出演《神的测验》、《皮诺丘》、《狱中花》、《名不虚传》、《魔女的法庭》、《魔女的法庭》、《伟大的Show》、《重回18岁》等作品。

今年4月，她成为SBS《人气歌谣》的主持人，搭档TOMORROW X TOGETHER成员崔然竣、演员徐范俊。而近期，卢正义频上热帖，全因为「新闻图」。







首先，是本月（7月）19日举行的「第1届青龙系列大奖」。卢正义以一袭白色礼服亮相，高雅又有气质。









再来，是25日出席《紧急迫降》试映会的新闻图。看到这些照片，网友们纷纷留言：「有姜汉娜＋金裕贞的感觉」、「真的像洋娃娃一样」、「脸好小好精致」、「以前就很漂亮，现在更漂亮了」、「有好好长大」等。



卢正义此次出席《紧急迫降》试映会，由主演之一并合作过《名不虚传》的金南佶邀请。她在限时动态分享与金南佶的合照并表示：「金南佶前辈是我非常感谢的人！在拍摄《名不虚传》的时候，他是最照顾我的人，让我再次感受到片场的欢乐和表演的乐趣。即使过了这么多年，也没有忘记邀请我，真的很感谢。依然很亲切的前辈…《紧急迫降》也是最棒的。说不出话...不看的话大家都会后悔的...真的...（真心）」

卢正义於16岁时出演《名不虚传》，在剧中饰演「吴荷拉」，与男主角金南佶有不少对手戏。当时的卢正义还有著Baby Face，但笑起来可以看到清晰的梨涡，非常可爱。

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