时隔15年的重逢！被少女时代带过的宝宝今年15岁了，「姐弟」相认场景太好哭了

故人相见总是那么催泪。

26日播出的《少时贪探》中节目组为少女时代的成员们安排了一场跨越15年的故人会面，惹得众人落泪。 成员们为了寻找任务中的「恶魔」前往15年前一起住过的宿舍，而「恶魔」就是Yuri，以毫无眼力见而闻名的孝渊竟然第一时间就怀疑到了Yuri，Yuri不可置信地表示自己竟然是被孝渊发现的。

众人分完房间之后又接到了为惊喜客人准备自制汉堡的任务，大家分工合作，有条不紊地完成了手制汉堡，并迎来了神秘客人。 竟然是在综艺节目《Hello Baby》里被少女时代姐姐们陪玩过的宝宝庆山，15年过去了，庆山已经从宝宝长大成了少年，看到他之后姐姐们非常惊讶，不断确认：「你是庆山？ 真的要哭了。」 庆山第一次学走路是在少女时代姐姐们的陪伴之下，一周岁生日宴也是姐姐们精心准备的......Tiffany回想著过去，说道：「比我们个子还要高，当年我们才20岁。」 庆山也给姐姐们带来了礼物，众人看到之后再次忍不住流泪。 Yuri还称：「谢谢你健康地长大，时隔15年再次相遇太有意义了。」 Sunny询问庆山是否有女友，庆山也爽快回答「有」。



只是没过多久就出现了突发状况，随著门铃响起，又一位「庆山」登场了，少女时代需要找到真正的庆山，润娥吐槽道：「刚才白哭了。」 Tiffany说：「第二位庆山我们也要哭著迎接才行。」 接二连三一共三位庆山登场，姐姐们一时无法分辨。

虽然过去了15年，但少女时代和庆山毕竟相处了很久，在众人的火眼金睛之下很快就找到了真正的庆山，是2号，而3号则是一名童星，曾在《Hello Baby》之「SHINee篇」中亮相过。





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