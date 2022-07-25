《为何是吴秀才？》最终回收视新高完美收官！徐玄振、黄寅烨、许峻豪曝终演感想

SBS金土电视剧《为何是吴秀才？》上周播出完美最终回，剧中的最大恶人也受到惩罚众叛亲离，令观众们大呼过瘾，收视率也直接飙破2位数。集集精彩带来冲击逆转剧情，主要演员们也分别向大家透露本剧的演出感想。

带领著全剧发展的戏剧女王徐玄振，无疑再度遇见了人生角色。在剧情的前半段展现出吴秀才不向现实低头，出手必定压制对方的胜利气场，在后半段剧情揭开了她不堪回首的过往，身为律师初出茅庐而遭受威胁，刻意输掉了官司，爱错了人还失去了孩子。她选择与仇人携手，暗中进行复仇。徐玄振在剧中的情感起伏表现获得观众们的好评，而她表示，虽然拍摄在更早时间就结束了，由於长时间拍摄下来，格外能够体会「吴秀才」这个角色的爱恨情仇。她感谢观众们一直以来的支持，以及本剧辛苦的工作人员们。并且她也藉由吴秀才的人生以及选择，进行自我反思。



黄寅烨在剧中则是展现出全新的一面，一位即使曾在官司中被牺牲而遭受冤狱，依旧保有温暖单纯心思的少年，金东九与吴秀才的案件贯穿了全剧，黄寅烨也表示相当感谢所有观众以及工作人员们的辛苦付出，最后两集才将所有真相公诸於世，正式还给他清白。黄寅烨本次首度挑战较为沉重的剧情，也为这部电视剧中点缀出吴秀才内心柔软的一面。



许峻豪则是在剧中与徐玄振气场不相上下，在终演前夕也令他百感交集，他表示感谢所有观众们的指教以及支持，他所饰演的「崔泰国」一角一生忠於实现自我的欲望，所做的事情完全超越善与恶的界线，许峻豪认为自己在剧中的角色崔泰国，是世界上最坏的人，却也是越来越可怜的人。希望自己的表现能让观众们满意。



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