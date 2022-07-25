【分集剧情】《还魂》一桩还魂人命案揭开陈武计谋，张煜为无德纵身跃下悬崖！（ep.12）

tvN奇幻剧《还魂》讲述大湖国术士们的爱情与成长故事，昨晚这集信息量也超大，可怜的落寿真是被彻底利用了！

*以下内容包含第12集关键剧情！



阴阳玉展现威力！

世子得知无德那枚蓝色「鸟蛋」还有另一枚，心生醋意，想用水气毁掉。 不料这反而激发了它的能力：两枚对玉的持有者突然感到心跳和吸引，无法抗拒地走向彼此！最终世子和张煜在桥上深情相会，尴尬地约定再也不要使用它XD



张煜闯天府馆破解结界

张煜跟无德一起去天府馆送小吃，带落寿溜进她父亲工作的宿星台回忆往事。 这时陈武追踪金内官也来到此处，把张煜关进结界、让金内官吸干无德的元气。 张煜感知到无德有危险，情急之下竟破解结界成功逃脱！



无德出招吓坏自己

毫无功力的无德被金内官吸走元气、命垂一线，但当张煜挣脱结界赶来时，看到的却是她将金内官元气吸光。 无德恢复神志后以为自己失控，警告张煜不要接近她，担心伤到对方。 但张煜毫不在意，心疼地抱住她给予安慰。



朴进发现陈武的计谋

陈武帮大江通运的老主人与年轻弟子互换灵魂，伪装出老主人被刺客杀死的假像。 朴进发现蹊跷，派徐律确认死者是还魂人之后将其石化。 火葬后石化的尸体出现在众人面前，施行还魂术的事实败露，陈武於是杀掉年轻弟子（老主人灵魂）灭口。

这件事令朴进意识到，多年来陈武可能一直在做这件事：用还魂术帮术士更换身体，再派杀手处理掉旧的身份，而落寿就是这其中的一枚棋子。 落寿父女都被陈武利用之后抛弃，一番话被张煜听得清清楚楚。



金内官揭晓王妃真面目

金内官希望换一副新的身体，为此向王妃施压，谈话间说出王妃身体内的灵魂其实是崔氏巫女，而王妃的灵魂、巫女的身体则被藏起来，巫女还有手足在辰曜院等待进宫。



下集预告里，陈武再次回到宿星台跟张煜对峙。 金道主被告知家中有「不怀好意的赵家人」，麻衣李先生问她：「若那个魂真的留下来跟在张煜身边怎么办？ 」（李先生不要添乱啊ᅲᅲ）徐律对落寿感到抱歉，认为当初不该把她独自留在山上。 世子又跟无德打了新的赌，这次的赌注是无德本人！



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