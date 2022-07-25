《為何是吳秀才？》最終回收視新高完美收官！徐玄振、黃寅燁、許峻豪曝終演感想

SBS金土電視劇《為何是吳秀才？》上週播出完美最終回，劇中的最大惡人也受到懲罰眾叛親離，令觀眾們大呼過癮，收視率也直接飆破2位數。集集精彩帶來衝擊逆轉劇情，主要演員們也分別向大家透露本劇的演出感想。

帶領著全劇發展的戲劇女王徐玄振，無疑再度遇見了人生角色。在劇情的前半段展現出吳秀才不向現實低頭，出手必定壓制對方的勝利氣場，在後半段劇情揭開了她不堪回首的過往，身為律師初出茅廬而遭受威脅，刻意輸掉了官司，愛錯了人還失去了孩子。她選擇與仇人攜手，暗中進行復仇。徐玄振在劇中的情感起伏表現獲得觀眾們的好評，而她表示，雖然拍攝在更早時間就結束了，由於長時間拍攝下來，格外能夠體會「吳秀才」這個角色的愛恨情仇。她感謝觀眾們一直以來的支持，以及本劇辛苦的工作人員們。並且她也藉由吳秀才的人生以及選擇，進行自我反思。



黃寅燁在劇中則是展現出全新的一面，一位即使曾在官司中被犧牲而遭受冤獄，依舊保有溫暖單純心思的少年，金東九與吳秀才的案件貫穿了全劇，黃寅燁也表示相當感謝所有觀眾以及工作人員們的辛苦付出，最後兩集才將所有真相公諸於世，正式還給他清白。黃寅燁本次首度挑戰較為沉重的劇情，也為這部電視劇中點綴出吳秀才內心柔軟的一面。



許峻豪則是在劇中與徐玄振氣場不相上下，在終演前夕也令他百感交集，他表示感謝所有觀眾們的指教以及支持，他所飾演的「崔泰國」一角一生忠於實現自我的慾望，所做的事情完全超越善與惡的界線，許峻豪認為自己在劇中的角色崔泰國，是世界上最壞的人，卻也是越來越可憐的人。希望自己的表現能讓觀眾們滿意。



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