《柔美的细胞小将2》EP.13-14完结前新角色亮相！大家认为这是烂尾VS笑著看完，这是最好的结局了

（剧透）其实，看到细胞小将们的年末颁奖典礼时，真的很感动，觉得柔美又成长了不少。

TVING 人气漫改剧《柔美的细胞小将2》本周五播出 EP.13-14 的第二季大结局，可以说是几家欢乐～几家愁～，从「八笔派」和「具雄派」的斗争，到希望「柔美幸福派」的心愿。



我只能说，不是结婚或一定要有另一半才是人生的终点，人生属於自己的幸福点真的很多，柔美在这个过程中获得了很多成长和经验，至於这个结局大家满不满意，就留给大家去评价了。



接下来谈及EP.13-14的剧情…



八笔（朴珍荣 饰）的求婚令柔美（金高银 饰）感到相当幸福，甚至是见八笔爸（全卢民 饰）时，也努力想在伯父面前留下好印象，柔美生重病时，八笔依旧贴心照料，但在八笔外出留下手机时，柔美却意外看见了多恩的来电。（很可能八笔忘了删除，之后看见未接来电就直接删掉了）



柔美最终与八笔提了分手，不是因为生气他没有删除多恩的电话，原因是如今看到多恩的电话号码，柔美的心中却毫无波澜，这期间…爱情细胞也迟迟未回归，八笔也默默接受分手的事，表示自己有预想到这样的结果。



这一次的分手很和平，柔美与八笔都很希望对方过得好，八笔在捡到柔美笔电时，刚好要出国工作，两人在机场重逢，柔美问他有没有交女友？八笔表示自己有正在见面的对象，柔美则表示自己忙於工作无心恋爱，但事实上八笔根本从未答应过同事介绍的相亲，表示自己对与他人交往之事无关心，到最后依旧不想让柔美有负担，谎称自己有对象的模样，看了让人心疼！TAT



另一边，具雄依然心系柔美，不仅是开创多个帐号为柔美的作品打气留言，当听到柔美笔电掉了，就立刻送一台新的笔电给她，柔美无意间得知具雄默默对自己付出的贴心举动，两人约好了有空再一起吃饭。



EP.14的最后，柔美参加出版社的派对活动，主编介绍接下来要与她共事之人，但她喝得太醉，镜头也只有带到那人的额头～。XD

＊延伸阅读：《柔美2》的这个结局是要拍第三季的意思吗？最后出现的这一位角色，导演是想找金旻奎来演吧！



隔天起床，柔美收到了一个陌生讯息，对方主动打招呼说：「昨天有跟您打招呼，因为组长请产假，明年起我会和作家您合作，我的名字是申纯禄（驯鹿）。」申纯禄在原作中就是与柔美结婚的老公，最终真的带出这个角色，引发观众们的无限遐想。



▼柔美的爱情细胞最终回归细胞村～！



看完以后不晓得大家喜不喜欢这个结局呢？网上出现了很多感到遗憾的留言，当然也有感到很满意的人，大家觉得如何呢？

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