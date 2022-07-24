《柔美的細胞小將2》EP.13-14完結前新角色亮相！大家認為這是爛尾VS笑著看完，這是最好的結局了

（劇透）其實，看到細胞小將們的年末頒獎典禮時，真的很感動，覺得柔美又成長了不少。

TVING 人氣漫改劇《柔美的細胞小將2》本週五播出 EP.13-14 的第二季大結局，可以說是幾家歡樂～幾家愁～，從「八筆派」和「具雄派」的鬥爭，到希望「柔美幸福派」的心願。



我只能說，不是結婚或一定要有另一半才是人生的終點，人生屬於自己的幸福點真的很多，柔美在這個過程中獲得了很多成長和經驗，至於這個結局大家滿不滿意，就留給大家去評價了。



接下來談及EP.13-14的劇情…



八筆（朴珍榮 飾）的求婚令柔美（金高銀 飾）感到相當幸福，甚至是見八筆爸（全盧民 飾）時，也努力想在伯父面前留下好印象，柔美生重病時，八筆依舊貼心照料，但在八筆外出留下手機時，柔美卻意外看見了多恩的來電。（很可能八筆忘了刪除，之後看見未接來電就直接刪掉了）



柔美最終與八筆提了分手，不是因為生氣他沒有刪除多恩的電話，原因是如今看到多恩的電話號碼，柔美的心中卻毫無波瀾，這期間…愛情細胞也遲遲未回歸，八筆也默默接受分手的事，表示自己有預想到這樣的結果。



這一次的分手很和平，柔美與八筆都很希望對方過得好，八筆在撿到柔美筆電時，剛好要出國工作，兩人在機場重逢，柔美問他有沒有交女友？八筆表示自己有正在見面的對象，柔美則表示自己忙於工作無心戀愛，但事實上八筆根本從未答應過同事介紹的相親，表示自己對與他人交往之事無關心，到最後依舊不想讓柔美有負擔，謊稱自己有對象的模樣，看了讓人心疼！TAT



另一邊，具雄依然心繫柔美，不僅是開創多個帳號為柔美的作品打氣留言，當聽到柔美筆電掉了，就立刻送一台新的筆電給她，柔美無意間得知具雄默默對自己付出的貼心舉動，兩人約好了有空再一起吃飯。



EP.14的最後，柔美參加出版社的派對活動，主編介紹接下來要與她共事之人，但她喝得太醉，鏡頭也只有帶到那人的額頭～。XD

＊延伸閱讀：《柔美2》的這個結局是要拍第三季的意思嗎？最後出現的這一位角色，導演是想找金旻奎來演吧！



隔天起床，柔美收到了一個陌生訊息，對方主動打招呼說：「昨天有跟您打招呼，因為組長請產假，明年起我會和作家您合作，我的名字是申純祿（馴鹿）。」申純祿在原作中就是與柔美結婚的老公，最終真的帶出這個角色，引發觀眾們的無限遐想。



▼柔美的愛情細胞最終回歸細胞村～！



看完以後不曉得大家喜不喜歡這個結局呢？網上出現了很多感到遺憾的留言，當然也有感到很滿意的人，大家覺得如何呢？

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