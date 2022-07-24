WSG Wannabe Gaya-G夺一位！SeeYa李宝蓝相隔11年再度泪洒音放舞台：「还以为人生不会再有音放一位」

太感动了啦QQ 「哭包宝蓝」真的很棒！Gaya-G继续Gaya-G吧！

节目《玩什么好呢？》制作中的女团WSG Wannabe，三个小分队音源发行的成绩都相当亮眼，昨（24）日更传来捷报，小分队「Gaya-G」（港译「开始G」，台译「G动到飞起来」）拿下音乐节目《Show！音乐中心》第一名殊荣。



由於是单个节目企划的女团，WSG Wannabe只在同为MBC电视台的《Show！音乐中心》打歌，在音源发行两周后，小分队Gaya-G终於拿下《Show！音乐中心》第一名，四位成员李宝蓝、Hynn、昭娟与郑知苏在领奖时都忍不住落泪，尤其是李宝蓝。



李宝蓝哽咽感谢《玩什么好呢》制作团队、WSG Wannabe全成员与代表们，以及喜欢她们音乐的粉丝们，并表示自己不会放弃、会更加努力下去。一说完，Gaya-G的代表刘八峰（刘在锡）和刘美珠（李美珠）就惊喜现身送花，惊讶表示他们是「以防万一而来的」，得到第一吓了一跳却也满怀感激。



▼Gaya-G得奖影片与安可舞台





李宝蓝事后在IG发表长文感言，开头便感伤的说：「我以为我的人生不会再有音乐放送第一名了，没想到这一天还是到来了！」也感谢了许多人，最后写下：「哭到眼睛都肿了，虽然很丑，但还是想和大家分享这份喜悦，所以上传了照片！呵呵」



李宝蓝因为在《玩什么好呢？》落泪多次，被冠上了「哭包宝蓝」称号，此次获奖再次哭泣，令观众不禁想起「哭包宝蓝」这些日子为何而哭。2011年1月30日，SeeYa在《人气歌谣》舞台上红著眼眶演唱，因为那是她们宣告解散的最后一个舞台、最后一次音乐放送。11年后李宝蓝被选入WSG Wannabe，就是抱著想要重现SeeYa时期抒情歌的心愿，选歌的时候还因为遥想过往哭到不能自已。

▼SeeYa最后的舞台



Gaya-G拿下音放第一，观众们都非常替她们开心。YouTube得奖影片下方网友留言：「像歌词一样，真的在等待之后遇见了奇迹，四位的相遇就是奇迹般的命运，以后继续出音源、只走花路吧♥」「第一次看到歌手得第一而跟著哽咽，大家都很辛苦的熬过了艰难时期，希望能更加成功、经常合体！」「继〈Sad Step〉（2008年SeeYa的歌曲）再拿下第一，身为SeeYa粉丝真的流泪了ㅠㅠ 14年6个月……」

另外，WSG Wannabe阵中大姐尹恩惠，也在限时动态发布了自己等待节目宣布一位的画面，激动的向电视机上的Gaya-G成员们比爱心。



最后附上Gaya-G另外三位成员的感言，简短翻译之：

Hynn朴惠媛：「音乐中心一位，到现在还没有实感……不知怎么的非常开心，但因为太紧张不知道该写些什么，就是很感谢大家……♥」和李宝蓝一样感谢了节目众多人，最后写道：「以后我们也要一起Gaya-G（一起走下去之意）！！Gaya-G♥♥♥」



昭娟：「曾以为是梦，现在才真实感受到。音乐中心一位……获得了意想不到的大奖，非常感谢。」除了感谢节目相当人员，昭娟也感谢原团体LABOUM成员们的支持，最后说：「拍摄节目的时候学到了很多，希望这非常幸福的时间不要结束，那么不足的我能找到这样的幸运，真的非常感谢。」



郑知苏倒像是提前发表了结束WSG Wannabe的感言，将所有在节目上遇见的人们都感谢了一轮，表示自己感受到长久没什么情绪起伏的自己，变得「柔软又坚强」，觉得自己在24岁这个年纪、仍向著成熟大人成长的过程中，最重要的骨架好像渐渐成形了。



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