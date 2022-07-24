【回顾】朴宝英拍摄《大力女子都奉顺》时曾被小学生提问：「姐姐的力气真的很大吗」她的回答被盛赞：「婉转又不失童心！」

从采访中可以感受到朴宝英很喜欢小孩，也很会照顾小孩！欧腻太温柔了～

朴宝英近期确定出演 Netflix新剧《精神病房也会迎来清晨》，与延玗臻（延宇振）、张东润、李姃垠等人合作。该部作品描述初次来到医院精神科的护理师多恩（朴宝英 饰），在精神科病房中所看见的世界以及内心冷漠的人们所展开的故事。

朴宝英於今年（2022年）4月出演tvN综艺节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》，分享自己写过的日记本，从中可以看到她对生活的反省及对作品的用心。她认真揣摩自己所饰演的角色，也会注意观众们给予的回馈和反应，踏实地生活著。

此前，朴宝英多接演「奇幻题材」的作品，从《Oh 我的鬼神君》、《大力女子都奉顺》、《Abyss》到《某一天灭亡来到我家门前》都是。没有拍戏的时候，则会帮姐姐带小孩。或许是因为这样，朴宝英对於「小孩」特别有一套。

她在《刘QUIZ》中透露，在拍摄《大力女子都奉顺》时非常快乐，好像真的成了「都奉顺」一样，连夜路都敢走了！（笑）而这部作品似乎也在小学生之间非常热门。电视剧终映后，朴宝英在外面拍摄广告，有一群小孩路过片场，大喊：「是都奉顺耶！」还问她：「姐姐的力气真的很大吗？」要朴宝英展现力气给他们看。

但是，朴宝英当时正在工作，总不能丢下工作和小孩玩吧？於是，朴宝英跟小孩们说：「虽然你们今天见到我，但这是秘密哦，不能让别人知道我的力气很大」、「虽然你们知道我的真实身分，但不能说出来哦」，和小朋友们约定好要保守秘密，小朋友们也说不会把秘密说出去。听完这段故事的刘在锡在一旁拍手叫好，朴宝英则表示：「（小孩们）太可爱、太善良了！」如此婉转又不失童心，应该没有几个人做的到吧？

期待朴宝英的新作品！这次她饰演的女主角「多恩」，是从内科初次来到精神科病房的护理师，将遇到许多令人意想不到的状况。虽然困难且充满挑战，但她为患者著想的心始终如一。

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