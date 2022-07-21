《精神病房也會迎來清晨》朴寶英、延宇振、張東潤、李姃垠確認合作進行劇本閱讀

由Netflix所推出的電視劇《殭屍校園》導演李載奎再度與N台攜手合作，這次推出的是人倫療癒電視劇《精神病房也會迎來清晨》，描述初次來到醫院精神科的故事多恩，在精神科病房中所看見的世界以及內心冷漠的人們所展開的故事。

公開後僅3日就創下超高收視紀錄並造成韓式喪屍風潮的《殭屍校園》，以及展現出每個人細膩內心世界的電影《親密陌生人》，李載奎導演在每一部作品中總帶來令人難忘並省思的訊息。本次的作品《精神病房也會迎來清晨》改編自同名網路漫畫，描述精神病院內外的人們各自療癒自己內心的過程。而演員們的陣容也令人眼睛一亮，包含了《某一天滅亡出現在我家門前》《大力女子都奉順》《Oh我的鬼神君》的朴寶英、《三十九》《不要戀愛要結婚》的延宇振、《我們的藍調時光》《寄生上流》李姃

垠，以及《綠豆傳》《Search》的張東潤。



朴寶英將演出《精神病房也會迎來清晨》中的女主角多恩，從內科初次來到精神科病房的護士，將遇到許多令人意想不到的狀況，雖然困難充滿挑戰，但她為患者著想的心始終如一。延宇振將飾演醫師董高允一角，性格有些特別，但總在一旁看著多恩而露出會心的微笑。張東潤將飾演多恩的好友宋有燦一角，雖然表面開朗但內心也擁有不為人知的痛苦祕密。而演技派李姃垠則將演出老資格護理長宋孝新一角，守護著精神科病房的所有護士與患者們。《精神病房也會迎來清晨》將只在Netflix獨家公開。

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