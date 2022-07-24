恋爱真人骚最近接续开播：《再次初恋》体验尴尬、《换乘恋爱2》翻挞爱火！

盛夏到来，恋恋的心又随之起伏了～

近年韩国的恋爱真人骚都很受欢迎，而《再次初恋》及去年让许多观众产生共鸣的《换乘恋爱》第二季已经在开播了，大家是不是都开始追看了？

有人说「初恋永远是最美好的」，《再次初恋》邀请4对重聚的情侣，在九日八夜的合住时间，选择再次开启初恋或是寻找新的恋情。节目主持人金信英都表示「初恋」两字最令人心动，因为是人生中最纯真的爱情。金信英分享了自己的未能开花结果的「初恋故事」，她曾向心仪对象表白多达11次，但都只收好人卡下场，结还选择跟对方断绝来往，斩钉截铁不再相见。



在第一、二集中，4对重聚的情侣再次同枱约会难免尴尬，其中一位参加者严熙蓝直言跟初恋分手后因无法忘记对方，之后再也没有全心全意恋爱过，令一众主持人十分好奇她的恋爱故事。当她与初恋男友志明重逢时，情况变成空气突然变得好安静、只剩心跳的声音，搞到金信英笑言好想坐在二人中间缓和气氛。



至於《换乘恋爱2》继续找来5对分手情侣同住，并继续保持原有制度，让参加者在前度面前认识新对象，同时也看到前度与他人暧昧的场景。



《换乘恋爱》之所以大受欢迎，除了因为嘉宾全是高颜值靓女靓仔外，节目亦消除恋爱中的粉红泡泡，一同与观众正视情侣间感情结束的原因，令人产生共鸣。



在第一季里的「过去式」情侣中，其中一位参加者敏英早前开设个人影片频道，就间接承认与分手两年的旧爱周辉复合，引来不少网友送上祝福。既然可以造就圆满结果，自然令《换乘恋爱2》的期待度大增！



《再次初恋》及《换乘恋爱2》都已经在於「黄Viu煲剧平台」上架，《再次初恋》会在逢星期一晚更新；《换乘恋爱2》逢星期五更新，香港观众万勿错过。

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