安普贤现在是tvN儿子了吗～特别出演《Adamas猎钻缉凶》饰演徐智慧前男友

也有网友笑说安普贤是不是变「前男友专业户」了～

目前正在节目‎《白Packer》（背包主厨）‎与白种元等人一同担任背包厨师，也一边拍摄电影《2点的约会》的安普贤，昨（22）日又有新消息，特别演出了将上档的《猎钻缉凶》（Adamas）。

《猎钻缉凶》为tvN最新水木剧，剧情讲述一对双胞胎，为了替亲生父亲洗清杀害继父罪名的哥哥，还有寻找作案凶器「Adamas」的双胞胎弟弟，两个人的真相追踪记。由池晟一人分饰两角，与徐智慧、李秀敬、许城泰（许成泰）、徐贤宇、吴代焕等人主演。



安普贤特别演出大韩民国龙头企业海松集团次子，也是恩国医院独生女殷惠秀（徐智慧 饰）的爱人「权敏祖」。悲伤的是，权敏祖虽然和殷惠秀论及婚嫁，却因意外事故身亡。



殷惠秀不仅失去了爱人，更嫁给权敏祖的哥哥权贤祖（徐贤宇 饰），走入悲惨的政治联姻之中。然而，殷惠秀察觉权敏祖的死亡存在各种可疑性，她在没有爱的婚姻中，用找寻真相的意志支撑著自己。



《猎钻缉凶》由《春天来了，春天》、《Kairos》 （化时为机）朴胜宇导演执导，新人编剧崔泰江执笔。安普贤曾主演《Kairos》，不晓得是不是以曾和朴胜宇导演合作为契机客串？安普贤也有望和吴代焕继《白Packer》再於《猎钻缉凶》见面。



正巧，安普贤近年演出的电视剧《柔美小将的细胞》、《军检察官多伯曼》以及此部《猎钻缉凶》，还有综艺节目《白Packer》，四部全为tvN之作，安普贤俨然是成了「tvN儿子」？也有网友笑称安普贤从《柔美小将的细胞2》到《猎钻缉凶》都演前男友，该不会要成为「前男友专业户」了吧？



《猎钻缉凶》制作团队相当感谢安普贤的演出：「感谢安宝贤在没有什么说明的情况下，将角色的叙事完整的融入演技中。」并预告权敏祖一角和《猎钻缉凶》里的所有案件都有很深的联系。

《猎钻缉凶》於27日起，每周三四晚间首播。



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